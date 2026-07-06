국민체육진흥공단, 체육시설 ‘정보 신뢰도’ 높인다…현장 맞춤형 시스템 상담 강화

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 전국 체육시설 정보의 정확성과 신뢰도를 높이기 위해 현장 중심 지원에 나섰다.

국민체육진흥공단(KSPO)은 지자체와 관계기관 체육시설 담당자의 체계적인 시스템 활용을 지원하기 위해 ‘체육시설 정보관리 종합시스템(SFMS)’ 현장 상담을 실시했다고 6일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지자체와 관계기관 체육시설 담당자의 체계적인 시스템 활용을 지원하기 위해 ‘체육시설 정보관리 종합시스템(SFMS)’ 현장 상담을 실시했다고 6일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

체육시설 정보관리 종합시스템은 전국 체육시설의 효율적인 안전관리 체계 구축과 운영을 위해 마련된 시스템으로, ‘체육시설 설치·이용에 관한 법률’에 근거해 운영되고 있다. 시스템에 입력된 체육시설 정보 가운데 안전점검 결과 등 주요 내용은 체육시설 알리미를 통해 국민에게 공개되는 만큼 정보의 정확성과 신뢰도 확보가 무엇보다 중요하다.

국민체육진흥공단은 최근 경기도인재개발원에서 열린 체육시설 안전관리 집합교육 현장을 찾아 경기도와 시·군 체육시설 담당자를 대상으로 맞춤형 상담을 진행했다. 시스템 이용 과정에서 자주 발생하는 문의사항을 안내하는 한편, 체육시설 정보의 정확한 입력과 지속적인 현행화의 필요성을 집중적으로 설명했다.

특히 이번 상담 과정에서 수렴한 현장 의견과 주요 질의 사항은 향후 시스템 기능 개선과 사용자 편의성 향상을 위한 자료로 활용할 계획이다.

국민체육진흥공단 관계자는 “시스템에 입력되는 정보는 체육시설 안전관리의 기초 자료이자 국민에게 제공되는 공공정보인 만큼 정확성과 지속적인 현행화가 필수”라며 “앞으로도 현장 중심의 지원을 강화해 담당자들이 보다 쉽고 정확하게 시스템을 활용할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

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