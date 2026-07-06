강원도∙GS, 동해에 ‘아시아 최대 규모’ AI 데이터센터 조성 시동

강원도와 GS가 ‘동해 인공지능(AI) 데이터센터’ 조성에 힘을 모은다.

강원도는 도청 본관 소회의실에서 우상호 강원지사를 비롯해 이정학 동해시장, 홍순기 GS 부회장, 황병소 GS E&R 대표이사, 도현수 GS AI인프라 대표이사, 이철휴 한국전력 강원본부장 등이 참석한 가운데 업무협약을 했다고 6일 밝혔다.

우상호 강원도지사가 6일 도청 본관 소회의실에서 홍순기 GS 부회장 등과 AI 데이터센터 조성 업무협약을 하고 있다. 강원도 제공

이번 협약은 정부의 AI 산업 경쟁력 강화와 지역균형발전 정책에 발맞춰 동해 북평 제2일반산업단지에 AI데이터센터 캠퍼스를 조성하고 AI 기반 산업 육성과 지역경제 활성화를 위한 협력체계를 구축하고자 마련됐다.

협약에 따라 도와 동해시, GS는 △동해 AI데이터센터 캠퍼스의 성공적 추진을 위한 기업유치 및 AI 인프라 산업 육성 △인허가 패스트트랙 등 신속한 행정지원 △실무협의체 구성·운영 등 상호 협력을 추진하기로 했다.

동해 AI데이터센터 캠퍼스는 동해시 북평제2일반산업단지 내 약 7만평 부지에 2028년까지 1.2기가와트(GW) 규모로 구축된다. 2029년까지 추가 1.2GW 규모를 확장해 총 2.4GW급 조성이 목표다.

2.4GW급 AI 데이터센터는 단일 규모로는 아시아 최대 규모다. 총투자비는 30조원으로 그래픽처리장치(GPU)·메모리 비용까지 포함하면 최대 120조원에 이른다.

이번 사업은 GS가 보유한 발전 기반시설과 북평 제2일반산업단지의 입지 여건을 기반으로 추진된다. AI 데이터센터를 중심으로 AI 기업과 연관 산업이 함께 성장할 수 있는 산업 생태계 조성의 출발점이 될 것으로 기대된다.

도는 기업이 투자에 전념할 수 있도록 인허가 패스트트랙과 전력·용수 등 기반시설 지원을 적극 추진한다. AI 기업과 연관 산업이 함께 성장하는 AI 산업 생태계를 조성해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화를 이끌어 나갈 계획이다.

우상호 강원도지사는 "AI 데이터센터는 AI 산업의 핵심 인프라이자 미래 산업 경쟁력을 이끄는 성장 기반"이라며 "동해 AI데이터센터 캠퍼스는 강원 AI 산업의 첫 프로젝트이자 AI 산업 생태계 조성의 출발점이 될 것"이라고 말했다.

이어 "기업은 투자에 전념하고 행정은 도가 책임진다는 자세로 기업이 원하는 속도에 맞춰 적극 지원하겠다"며 "AI 기업과 연관 산업이 함께 성장하는 AI 산업 생태계를 조성해 강원자치도를 AI 산업의 중심지로 육성해 나가겠다"고 덧붙였다.

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