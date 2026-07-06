‘4선 역임’ 정몽규 대한축구협회장 사퇴…“모든 과오는 제 책임”

정몽규 대한축구협회장이 사임했다. 회장직을 맡은 지 약 13년 만이다.

정몽규 대한축구협회장. 뉴시스

축구협회는 오전 천안 코리아풋볼파크에서 부회장 및 이사들이 참석한 가운데 정 회장이 마지막 임원 회의를 주재한 뒤 사임서를 제출했다고 6일 밝혔다.

이로써 2013년 1월 제52대 회장으로 취임한 이후 4선을 역임 정 회장은 약 13년 5개월 만에 회장직을 내려놓게 됐다.

당초 정 회장은 2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 사의를 표명하며 대회 폐막 이후 사임할 예정이었다.

그러나 한국 축구 대표팀이 32강 진출에 실패하면서 안팎으로 거센 논란에 휩싸이사 이를 조속히 수습하고 조직을 정상화하기 위해 사퇴 시기를 앞당긴 것으로 풀이된다.

정 회장은 사퇴 인사말에서 “대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달렸지만, 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했다”며 “모든 영광과 성과는 선수들과 팬 여러분 덕분”이라고 밝혔다.

이어 “모든 부족함과 과오는 오롯이 저의 책임”이라고 덧붙였다.

정 회장은 “이제 회장직에서 물러나 한 명의 열성적인 축구 팬으로 돌아가 한국 축구를 응원하겠다”며 “대한민국 축구는 언제나 그랬듯, 수많은 시련을 넘어 다시 한 번 높이 비상할 것이라 확신한다”고 강조했다.

정 회장의 원래 임기는 2029년까지로 잔여 임기가 1년 이상 남았기 때문에 협회는 60일 이내에 차기 회장을 새로 선출해야 한다.

수장이 물러남에 따라 축구협회는 즉각 회장 직무 대행 체제로 전환한다. 축구협회는 직무 대행을 중심으로 차기 회장 선거를 차질 없이 준비해 나갈 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지