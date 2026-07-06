송필근 "괴사성 췌장염 시한부 판정…몸무게 36㎏ 빠져"

코미디언 송필근이 시한부 선고까지 받았던 괴사성 췌장염 투병기를 공개했다.

6일 유튜브 채널 '새롭게 하소서'에는 '죽음의 언덕을 넘고 나니 보이는 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

6일 유튜브 채널 '새롭게 하소서'에는 코미디언 송필근이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 유튜브 채널 '새롭게 하소서' 화면 캡처

영상에서 송필근은 괴사성 췌장염을 진단받았던 때를 회상했다. 그는 "2023년도니까 2년 반 정도 됐다"며 "아침에 일어났는데 갑자기 소화가 안 되는 거 같았다. 그날 밤 갑자기 쓰러져서 실려 갔다"고 말했다.

이어 "피검사를 했는데 이렇게 아플 수 있나 싶었다. 염산을 삼킨 거 같은 통증이었다"며 "진통제를 놔줬는데 안 들었다"고 털어놨다.

송필근은 "피검사 결과 염증 정상 수치가 0.5인데 36인 상태로 4개월 동안 안 떨어지더라"며 "투병 3개월쯤 됐을 때 의사 선생님이 가족들을 따로 불러서 '마음의 준비를 하셔라. 이번 주가 고비가 될 거 같다'고 얘기했다"고 밝혔다.

MC 주영훈이 "원인이 뭐라고 하던가"라고 묻자 송필근은 "항상 의사들이 하는 말과 같았다. 불규칙한 식사 습관, 피로, 스트레스, 술"이라고 답했다.

그러면서 "당시 술을 좋아하긴 했다. 개그계 유명한 주당이었다"며 "그렇다고 해도 취할 때까지 마시거나 그러지 않고 내 몸이 감당할 정도로만 마셨다. 그런데도 병이 와서 굉장히 힘들었다"고 했다.

송필근은 "췌장이 등 쪽에 있어서 누우면 더 고통스럽다. 애매한 자세로 4개월을 버텼다"며 "녹은 염증 액은 뱃속에 차서 복수가 찬다. 나중에는 구멍을 뚫고 그 액을 빼내는데 너무 걸쭉해서 호스가 막힌다. 막혀서 안 나오면 주사로 계속 뚫는다"고 설명해 안타까움을 자아냈다.

이어 "췌장이 괴사를 멈춰야만 수술이 가능한데 계속됐다"며 "4개월 넘게 링거로만 영양을 섭취하니 몸무게가 36㎏이나 빠져서 수술을 버티지 못하는 몸 상태라고 했다. 근육까지 다 빠졌었다"고 회상했다.

또 "결혼한 지도 얼마 안 됐을 때였다. 와이프도 마음의 준비를 하라고 하는데 티는 못 내고 고생이 많았다. 다행히 와이프 성격이 강인한 여성이라 덤덤하게 대했다"고 전했다.

송필근은 기적적으로 췌장 괴사가 멈춰 바로 수술을 받았다. 그는 "수술 다음 날부터 염증 수치가 12씩 떨어졌다. 기적적으로 이 모든 일이 2~3일 이내 일어났다. 2주 후에 정상 수치가 돼서 퇴원했다"고 밝혔다.

그는 죽음의 문턱에서 돌아온 후 삶의 가치관이 달라졌다며 "내가 가지고 싶다 하는 건 의미 없고 부질없다는 걸 안다. 사람들이 갖고 싶어 하는 건 대부분 죽을 때 쓸모없는 거더라"고 말했다.

<뉴시스>

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