"체감온도 38도 넘어가면 사망위험 1.2배↑"

체감온도가 38도에 달하면 사망 위험이 평소의 1.16배로 커진다는 연구 결과가 나왔다.



6일 질병관리청에 따르면 대한예방의학회가 2016∼2024년 기상청 기온자료와 국가데이터처 사망 원인자료를 분석한 결과, 폭염중대경보 발령 조건을 충족할 경우 비사고사망 위험은 평소의 1.17배, 심혈관질환 사망 위험은 1.14배 커졌다. 이를 바탕으로 한 전체 사망 위험은 1.16배 확대됐다.

기 수원시 팔달구 수원화성 화홍문 인근에서 한 어르신이 뜨거운 햇살 아래를 걸어가고 있다.

폭염중대경보는 최고 체감온도가 35도 이상인 상태가 이틀 이상 지속한 지역에서 하루 이상 체감온도가 38도를 넘거나 기온이 39도 이상일 것으로 예상되면 발령된다.



폭염경보 때의 전체 사망 위험은 평소의 1.09배였다.



이와 함께 질병청이 2023∼2025년 온열질환 응급실감시체계 신고 자료로 온열질환자의 특성과 중증도 간 연관성을 분석했더니 나이가 많거나 신체·정신적 기저질환이 있는 환자의 입원·사망(중증화) 위험이 그렇지 않은 이들보다 컸다.



질병청은 이런 분석 결과를 토대로 노인·장애인·임산부·어린이·기저질환자 등 폭염 취약 대상자별 온열질환 예방 행동 요령 8종을 개발했다.

질병관리청 제공.

질병관리청 제공.

일례로 심뇌혈관질환자는 차가운 물로 샤워하는 등 급격한 체온 변화 상황을 피해야 한다. 체온을 낮추려면 미지근한 물로 씻는 게 좋다.



임승관 질병청장은 "이번 분석 결과를 바탕으로 온열질환 예방 행동요령을 지역사회와 국민들에게 적극적으로 알리겠다"고 말했다.

<연합>

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