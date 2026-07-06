中대학서 AI 스마트안경 부정행위 적발에 금속 탐지기까지 투입

인공지능(AI) 기술이 적용된 스마트안경을 이용해 시험에서 부정행위를 저지르는 문제가 잇따르자 중국의 한 대학이 금속탐지기까지 동원해 단속에 나섰다.



6일 광명일보 등 중국 현지매체들에 따르면 중국 남부 광둥성 광저우시에 있는 화난농업대학은 최근 치러진 학부 기말고사에서 AI 스마트안경 등을 이용한 부정행위를 적발해 엄중히 처리했다는 내용의 공고를 발표했다.

AI 스마트 안경. 기사와 직접적인 관련 없음. AFP연합뉴스

이 대학에서는 감독관이 금속탐지기로 시험을 치르는 학생들의 안경과 귀 주변까지 확인했다는 내용의 후기가 전해졌다.



실제로 수상한 안경을 착용한 학생이 현장에서 적발돼 즉시 답안지를 회수당했다는 목격담도 알려졌다.



대학 측은 부정행위 적발을 위해 금속탐지기만이 아니라 좌우로 고개를 움직이는 동작과 손을 책상 아래에 둔 채 고개를 숙이는 행위 등을 전담 인력을 통해 실시간 감시했다.



또한 스마트안경은 물론 스마트폰, 스마트워치, 초소형 이어폰 등 전자기기를 반입하기만 해도 사용 여부와 관계 없이 부정행위로 간주하며 0점 처리된다고 강조했다. 또 사안에 따라 징계가 내려질 수 있다고 덧붙였다.



특히 스마트안경의 보편적인 디자인인 검은색 뿔테 안경을 착용한 것만으로도 요주의 대상이 될 가능성도 제기됐다.



중국에서는 지난달 치러진 대학입학시험(가오카오)에서 스마트안경 등을 활용한 이른바 '첨단 부정행위' 차단이 AI시대의 새로운 과제 중 하나로 떠올랐다.



지난달 대만에서는 최고 명문인 국립대만대의 입학시험에서 스마트안경을 이용한 부정행위가 적발되기도 했다.



한국에서도 최근 토익(TOEIC) 시험에서 스마트안경을 활용한 응시자들이 적발돼 4년간 토익 응시 자격이 제한됐다.

<연합>

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