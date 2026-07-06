옥주현 "'옥장판 논란' 김호영에 사과 못 받아…고소 취하 후회"

뮤지컬 배우 옥주현이 이른바 '옥장판 논란'을 소환하며 당시 김호영에 대한 고소를 취하한 것을 가장 후회한다고 밝혔다.

옥주현은 6일 팬 소통 플랫폼을 통해 "'옥장판'이라는 말을 잊고 지냈는데 실소가 나온다. '친구 아버지 장판 홍보를 하려고 올린 글이었다'는 말을 들었다"고 적었다.

옥주현 김호영. 뉴시스

이이 "난 사과를 받은 적이 없다"며 "'고소를 취하해줘서 고맙다. 하지만 누나를 저격한 적은 없다'는 말과 함께 친구 아버지의 장판을 홍보한 것이라는 설명만 들었다"고 주장했다.

옥주현이 언급한 '옥장판 논란'은 지난 2022년 6월 김호영이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올리면서 촉발됐다.

당시 뮤지컬 '엘리자벳' 10주년 공연 주연에 같은 소속사인 옥주현·이지혜가 더블 캐스팅 됐고, 지난 시즌에 참여했던 김소현이 배제된 것과 맞물리면서 해당 글이 옥주현을 겨냥한 것이 아니냐는 해석이 확산됐다.

'친분 캐스팅' 논란이 가열되자 '엘리자벳' 제작사 EMK뮤지컬컴퍼니는 관련 의혹을 부인했고, 옥주현은 명예훼손 혐의로 김호영을 고소했다.

이후 뮤지컬 1세대 배우로 꼽히는 박칼린·최정원·남경주는 공동 성명을 내고 "배우는 연기라는 본연의 업무에 집중해야 할 뿐 캐스팅 등 제작사 고유 권한을 침범하면 안 된다"고 지적했다.

논란이 커지자 김호영은 해당 게시물이 옥주현을 저격한 것이 아니라 자신의 아버지가 운영하는 장판 사업을 홍보하기 위해 글을 올린 것이라고 해명했다. 이후 양측은 법적 분쟁을 마무리하고, 옥주현은 고소를 취하했다.

옥주현은 당시 논란으로 광고 계약에 피해를 입었다고 주장했다.

그는 "다이어트 유산균 광고가 사건 이후 방영 5일 만에 내려갔다"며 "공연을 마치면 매일 브랜드 본사에 가 회의를 해야 했고, 내가 죄가 없다는 것을 밝히지 않으면 위약금 3배를 물어야 하는 상황이었다. 무죄라는 사실을 입증하기 위해 고소라는 방법을 선택할 수밖에 없었다"고 설명했다.

이어 "고소를 취하한 뒤 위약금은 물지 않게 됐지만, 광고는 6월이 가장 중요한 시기였고 광고주 측은 큰 손해를 봤다"며 "그 일을 지나고 가장 후회하는 건 고소를 취하한 것"이라고 털어놨다.

그러면서 "'옥시크린', '옥수수'라고 불리던 별명이 어느 순간 '옥장판'으로 바뀌어 버렸다. 그 점이 슬프다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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