교촌치킨, 대구지역 이웃 위한 ‘대구 치맥페스티벌 사랑의기부금’ 전달

국내 대표 상생 프랜차이즈 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 대한적십자사 대구광역시지사에서 2026 대구 치맥페스티벌 사랑의 기부금 전달식을 열고 대구이주민선교센터에 사랑의 기부금 1000만원을 전달했다고 6일 밝혔다.

3일 대한적십자사 대구광역시지사에서 열린 ‘2026년 대구 치맥 페스티벌 사랑의 기부금 전달식’에서 임형욱 교촌에프앤비 커뮤니케이션본부장(사진 왼쪽부터), 고경수 대구이주민선교센터 대표, 고홍원 대한적십자사 대구광역시지사 사무처장. 교촌에프앤비 제공

교촌은 2017년부터 ‘대구 치맥페스티벌’과 연계한 지역사회 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 축제를 찾은 고객들과 즐거움을 나누는 것을 넘어, 지역사회 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하며 나눔의 가치를 지속적으로 확산하고 있다.

올해도 대구 치맥페스티벌이 열린 대구 지역 이웃을 위한 후원에 나섰다. 이날 전달식에는 임형욱 교촌에프앤비 커뮤니케이션본부장을 비롯해 고경수 대구이주민선교센터 대표, 고홍원 대한적십자사 대구광역시지사 사무처장 등이 참석했다.

이번 기부금은 대구지역 내 결혼이주여성과 이주노동자 등 이주민 1,000여 명을 위해 활용될 예정이다. 이주민센터에서 한국어를 공부하는 이주민을 대상으로 매달 교촌치킨을 지원하고 ‘이주민과 함께하는 여름 캠프’, ‘지역사회 이주민을 위한 추석 맞이 행사’ 등 다양한 프로그램과 함께 전달될 예정이다.

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