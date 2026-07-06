與 일각 '5·18이 성역이냐' 이병태에 "즉각 사퇴해야"

더불어민주당 지도부 인사들이 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장의 "5·18이 성역이 됐다"는 발언을 비판하며 자진사퇴를 촉구했다.

강득구 최고위원은 6일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 "이 부위원장이 5·18 민주화운동을 조롱한 배재고 야구부 징계를 두고 '5·18이 성역이 됐다' '북한의 모습'이라고 했다"며 "배재고 야구부의 5·18 민주화운동 조롱 응원을 '장난'이라고 치부했고, 징계를 잘못이라고 비판했다"고 했다.

이어 "이것은 표현의 자유가 아니라 역사에 대한 모독이다. 5·18 민주영령과 유가족, 광주시민과 대한민국 국민에 대한 명백한 2차 가해"라며 "이 부위원장은 반성도, 사과도 없고, 오히려 '뭘 사과해야 하는지 잘 모르겠다'고 했다. 어이가 없고 기가 찬다"고 했다.

그는 "청와대는 엄중 경고했지만, 경고로 끝낼 사안이 아니다. 이재명 대통령께서는 통합과 실용의 기조로 보수 진영 인사까지도 폭넓게 중용하고 있고, 이 부위원장도 그 과정에서 임명됐다"며 "그러나 그렇다고 해서 우리 사회의 보편적인 가치와 인식에서 벗어나 민주주의의 역사를 부정하고 조롱하는 것까지 용납할 수는 없다"고 했다.

또 "이 부위원장은 하루 빨리 자진 사퇴하기를 바란다. 사퇴하지 않으면, 즉각 최고 수위의 인사 조치를 해야 한다"며 "그것이 역사의 우리가 해야될 원칙"이라고 했다.

황명선 최고위원도 "5·18 혐오를 두둔한 이 부위원장에 대해 말씀드리겠다"며 "이 부위원장이 5·18 조롱 사태를 두고 '성역'이니 '북한'이니 하며 가해자를 감싼 것은 이재명 정부 소속 공직자의 자격을 내던진 것"이라고 했다.

그는 "어떻게 대통령 직속 위원회 부위원장이란 사람이 앞장서서 조롱을 편들고 사태를 키울 수 있다는 말인가"라며 "이것은 5·18 정신 계승이라는 이재명 정부의 철학과 역사적 기반을 정면으로 부정하고 대통령의 국민통합 의지를 배반한 것"이라고 했다.

또 "직위의 높고 낮음을 떠나, 민주화를 위해 피 흘린 역사를 부정하고 모욕하는 사람은 이재명 국민주권 정부의 일원이 될 자격이 없다"며 "이 부위원장은 즉각 사퇴하시길 바란다"고 말했다.

앞서 이 부위원장은 배재고가 광주제일고와 경기 도중 '스타벅스 가야지'라는 응원 구호를 외쳐 6개월 출전 금지 징계를 받자 자신의 페이스북에 "5·18이 성역이 됐다. 북한의 모습"이라고 적었다. 그러자 청와대는 지난 4일 "엄중히 경고하고 향후 재발 방지를 강력히 요청했다"고 밝힌 바 있다.

이에 민주당 의원들도 비판 메시지를 내놓고 있다. 김민석 전 국무총리는 지난 5일 자신의 소셜미디어 엑스(X) 계정에 이 부위원장의 사퇴를 촉구한 김남준 의원의 글을 재게시했다.

김현정 의원도 5일 페이스북에서 "어디 감히 민주 정부의 공직자가 '북한의 모습'이라는 말을 가져다 붙이냐"며 "이 부위원장은 자진 사퇴하시라"고 했다.

<뉴시스>

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