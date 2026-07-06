랄랄, 임신 전 전자담배 하루 두 갑 사실…풍자 “내가 직접 봤다”

유튜버 랄랄이 과거 흡연 습관과 관련해 인정하는 입장을 밝히며 현재는 금연을 이어가고 있다고 전했다.

랄랄은 5일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 방송인 풍자와 대화를 나누던 중 최근 화제가 된 흡연 관련 기사에 대해 직접 언급했다. 영상은 ‘코끼리 하마의 해명 영상’이라는 제목 아래 게재됐다.

유튜버 랄랄이 과거 흡연 습관과 관련해 인정하는 입장을 밝히며 현재는 금연을 이어가고 있다고 전했다. 랄랄

그는 풍자와 함께 논란이 된 내용을 직접 언급했다. 특히 임신 직전까지 담배를 하루에 2갑씩 폈다는 소식에 대해 “사실이다”고 인정했다. 이에 함께 출연한 풍자는 “유라는 정말 하루에 두 갑을 피웠다”며 “내가 직접 봤다”고 말해 웃음을 자아냈다.

랄랄은 “죄송합니다”라고 사과하는 마음을 내비쳤다. 또 반성으로 잠수하는 모습을 보였다. 랄랄은 “지금은 완전히 다른 삶을 살고 있다”며 “정말 많이 반성하고 있다”고 말했다.

이날 풍자도 논란이 된 점에 대해 사과했다. 그는 전남친과 결별사유를 주제로 한 화제의 사건에 대해 “현재 연예뉴스 1위, 풍자 전남친 도자기 도벽 건은 사실이 아니다”고 전했다. 그는 “구독자에게 웃음을 주고자 상황극을 한 것이었고, 전남친들은 도벽이 없었다”고 설명했다.

랄랄은 이번 영상을 통해 과거 흡연 사실을 숨기지 않고 인정하는 한편, 현재는 금연을 실천하며 이전과는 다른 생활을 이어가고 있다는 점을 전했다.

한편 랄랄은 2024년 자신보다 11살 연상의 비연예인 남성과 결혼했다. 이후 결혼과 출산을 거치며 달라진 일상과 육아, 가족 이야기를 다양한 콘텐츠를 통해 꾸준히 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

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