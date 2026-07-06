KCM, 10월 14년 만에 결혼식…"아내와 약속 지켜 기뻐"

가수 KCM이 오는 10월 4일 서울 세빛섬 플로팅아일랜드에서 첫딸을 얻은 이후 14년 만에 뒤늦은 결혼식을 올린다고 소속사 A2Z엔터테인먼트가 6일 밝혔다.



KCM과 아내 방예원 씨는 지난 2012년 첫째 딸 수연 양을 얻었다. 그러나 당시 KCM의 군 복무와 사업 실패 등 개인적인 사정으로 결혼식을 올리지 못했다. 이들은 지난 2021년 혼인신고를 해 법적 부부가 됐다.

가수 KCM. A2Z엔터테인먼트 제공

KCM은 소속사를 통해 "14년 만에 아내와 약속을 지킬 수 있게 돼 기쁘다"며 "힘든 시간을 묵묵히 견뎌준 아내와 매 순간 용기를 낼 수 있게 해준 세 아이 덕분"이라고 소감을 전했다.



KCM 부부는 2022년 둘째 딸 서연 양과 지난해 셋째 아들 하온 군을 얻었다.



KCM은 "결혼식은 남은 평생 가족을 위해 살기로 결심하는 마음과 소중한 분들께 감사한 마음을 전하는 자리로 준비하고 있다"며 "오랜 시간 변함없이 응원을 보내준 팬들에게도 진심으로 감사하다"고 말했다.



KCM은 2004년 1집 '뷰티풀 마인드'(Beautiful mind)로 정식 데뷔해 호소력 있는 목소리와 가창력을 바탕으로 '흑백사진', '은영이에게', '스마일 어게인'(Smile Again) 등의 히트곡을 냈다.



그는 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'와 유튜브 채널 '케가네' 등을 통해 활발하게 활동 중이다.

<연합>

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