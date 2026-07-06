이 눈빛 유죄…아이들, 신보 6일 발매 '관능적 서머송 예고'

아이들

그룹 아이들(i-dle)이 한층 깊어진 관능미를 품은 신보로 올여름 글로벌 가요계를 정조준한다.

아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 아홉 번째 미니 앨범 '위 메이드'(We made)를 발매하고 본격적인 글로벌 컴백 행보에 돌입한다.

타이틀곡 '기미 댓 러브'(Gimme Dat Love)는 서로에게 강렬하게 이끌리는 순간의 갈증 같은 사랑을 그린 트랙이다. 시선과 촉감, 온도처럼 본능적으로 번져가는 사랑의 감정을 과감하고 솔직하게 표현했다.

발매에 앞서 이날 0시 공식 채널을 통해 베일을 벗은 '기미 댓 러브'의 세 번째 뮤직비디오 티저 영상에는 사랑에 빠진 뒤 점차 본능적으로 끌려 들어가는 사람들의 감각적인 서사가 펼쳐졌다. 이와 함께 "음악이 멎기 전 조용히"라는 매혹적인 새 노랫말 일부가 공개되며 완곡에 대한 리스너들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

이번 신보는 올해 초 발표한 디지털 싱글 '모노'(Mono (Feat. skaiwater)) 이후 약 6개월 만에 선보이는 앨범으로, 기존보다 한층 더 과감하고 팝적인 매력을 극대화했다. 매 앨범 독보적인 프로듀싱 능력을 증명해 온 멤버 소연과 우기가 다시 한번 크레딧에 이름을 올려 끊임없이 진화하는 팀의 음악적 세계관을 구축했다. 앨범에는 타이틀곡을 필두로 선공개곡 '모노', '크로우'(Crow)는 물론 '모닝'(Morning), '러브 이즈 페인'(Love Is Pain), 그리고 시디(CD)에서만 감상할 수 있는 '모노'의 모노 버전까지 총 6개 트랙이 짜임새 있게 수록됐다.

수록곡 면면도 화려하다. 우기의 자작곡 '러브 이즈 페인'은 사랑이 끝난 후에도 쉽게 미련을 놓지 못하는 감정을 담아낸 미드 템포 R&B 발라드로 멤버들의 성숙해진 가창력이 돋보인다. 또 다른 수록곡 '모닝'은 소소한 아침 루틴과 일상 속에서 특별한 일 없이도 충분히 행복한 하루의 시작을 그려낸 경쾌한 데일리 라이프 송으로 다채로운 귀 호강을 선사할 전망이다.

현재 아이들은 첫 포문을 연 첫 월드 투어 '2026 아이들 월드 투어 [싱코페이션]'(2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation])을 성황리에 전개 중이다. 지난 2월 서울 KSPO DOME을 시작으로 K팝 걸그룹 최초로 타이베이 돔 공연을 매진시키며 성공적으로 마무리한 데 이어, 지난 6월에는 홍콩 카이탁 스타디움에서 양일간 약 8만 명에 육박하는 관객을 동원해 영향력을 입증해 냈다.

한편 지난 2018년 데뷔한 아이들은 '라타타', '라이언', '화', '톰보이', '나는 아픈 건 딱 질색이니까', '퀸카', '누드' 등의 곡으로 큰 인기를 얻었다. 이들은 오는 6일 미니 9집으로 컴백한다.

<뉴스1>

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