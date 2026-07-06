한국마사회-보훈공단, 국가유공자 대상 ‘찾아가는 문화센터’ 운영

한국마사회(회장 우희종)가 한국보훈복지의료공단과 손잡고 국가유공자와 보훈가족을 위한 찾아가는 문화복지 서비스를 확대한다.

한국마사회-한국보훈복지의료공단 업무협약식 단체 사진. 한국마사회(회장 우희종)는 지난 3일 경기 과천 본관에서 한국보훈복지의료공단과 ‘국가유공자 등 보훈가족 지원 및 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다. 한국마사회 제공

한국마사회는 지난 3일 경기 과천 본관에서 한국보훈복지의료공단과 ‘국가유공자 등 보훈가족 지원 및 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다. 협약식에는 이병우 한국마사회 부회장과 전영의 한국보훈복지의료공단 사업이사를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

한국마사회 이병우 부회장(오른쪽)과 한국보훈복지의료공단 전영의 사업이사가 업무협약서에 서명하고 있다. 한국마사회 제공

이번 협약은 기존 아동복지시설 중심으로 운영해 온 문화지원 사업을 국가유공자와 보훈가족으로 확대해 문화 향유 기회를 넓히고, 보훈요양원 입소 어르신들의 여가·문화 활동을 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 한국마사회는 30여 년간 운영해 온 문화센터 경험을 바탕으로 강좌 프로그램 기획과 강사, 운영 시스템 등을 지원한다. 한국보훈복지의료공단은 교육 장소와 시설을 제공하고 현장 안전관리 등을 맡는다.

양 기관은 광주, 대구, 수원, 김해 등 한국마사회 사업소가 있는 4개 지역 보훈요양원에서 국가유공자와 보훈가족을 대상으로 '찾아가는 문화센터'를 운영할 예정이다. 프로그램은 노래교실과 꽃꽂이 등 고령층의 연령과 신체 특성을 고려한 맞춤형 문화강좌로 구성된다.

이병우 한국마사회 부회장은 “보훈가족의 희생과 헌신에 감사드린다”며 “문화센터 운영 경험을 적극 활용해 보훈요양원 어르신들이 더욱 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

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