'토이스토리5' 3주 연속 1위…누적 200만명 넘겼다

애니메이션 영화 '토이 스토리5'가 3주 연속 주말 박스오피스 정상을 유지하며 200만 관객을 넘어섰다.

'토이 스토리5'는 3~5일 42만9038명(영화진흥위원회 기준)이 봐 주말 박스오피스 1위에 올랐다. 누적관객수는 221만명이다. 올해 국내 개봉 외국영화 중 200만명 이상 본 건 '프로젝트 헤일메리'(290만명)와 '토이 스토리5' 2편이다.

'토이 스토리5'는 1995년부터 나온 '토이 스토리' 시리즈 5번째 영화다. 1995년 1편, 1999년 2편, 2010년 3편, 2019년 4편이 나왔다. 새 영화는 보니에게 스마트기기 릴리패드가 생기고 보니가 가장 아끼던 인형이었던 제시가 자리를 위협 받으면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 1편부터 함께한 배우 톰 행크스와 팀 앨런이 다시 한 번 목소리 연기를 했고, 2편부터 합류한 조앤 쿠삭 역시 또 한 번 출연했다. 한국계 배우 그레타 리도 합류했다.

배우 신민아가 주연한 '눈동자'는 '토이 스토리5'에 밀리긴 했으나 지난 주말보다 관객수를 끌어올리며 입소문에 올라타는 모습을 보이고 있다. '눈동자'는 같은 기간 35만9843명이 봤다. 지난 주말 관객수는 23만명이었다. 이 추세라면 '눈동자'는 100만 관개을 넘어설 수 있을 것으로 전망된다. 주말까지 누적관객수는 84만명이다.

이 영화는 유전병으로 시력을 잃어가는 사진작가 '서진'이 자신보다 먼저 시력을 잃었고 도예가로 성공한 쌍둥이 동생 '서인'이 죽어 있는 걸 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 신민아가 서진·서인 1인2역을 했고, 연출은 염지호 감독이 했다.

이밖에 주말 박스오피스 순위는 3위 '군체'(7만1076명·584만명), 4위 '마티 슈프림'(3만8503명·7만명), 5위 '와일드 씽'(3만5242명·130만명) 순이었다.

<뉴시스>

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