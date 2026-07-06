서울 아파트 84㎡ 전세 신규-재계약 보증금 격차 8천만원

수도권 전세 시장에서 현 시세를 반영하는 신규 계약과 기존 계약조건의 영향을 받는 재계약 간 보증금 격차가 확대되는 것으로 나타났다고 직방이 6일 밝혔다.



직방은 올 1월부터 6월까지 수도권 아파트 전용 59㎡와 84㎡의 전세 거래를 대상으로 동일 단지·동일 면적에서 신규 계약과 재계약이 모두 이뤄진 사례를 분석했다. 전세보증금은 동일 단지·동일 면적의 거래 중앙값을 기준으로 비교했고 월세 계약은 제외했다.

올해 들어 전국 아파트 전월세 거래량이 7% 감소한 반면, 빌라 등 비아파트는 11% 증가하며 '탈 아파트' 현상이 본격화되고 있다. 특히 서울의 아파트 전월세 물건은 2년 전 대비 14.5% 감소했으며, 전세 평균 보증금은 19.1% 상승해 서민들의 부담이 가중되고 있다. 사진은 지난 5일 서울 시내 한 부동산에 전월세 매물이 게시돼 있다.

서울은 59㎡의 신규 전세계약 보증금이 1월 5억원에서 6월 5억4천750만원으로 4천750만원 상승했으나 재계약은 같은 기간 4억6천500만원에서 4억7천만원으로 500만원 올라 상승폭이 작았다. 6월 신규 계약과 재계약 간 보증금 격차는 7천750만원으로 1월(3천500만원)의 2배를 웃돌았다.



84㎡형은 신규 계약 보증금이 6억5천625만원에서 7억원으로 4천만원 이상 오르는 동안 재계약 보증금은 6억1천250만원에서 6억2천만원으로 상승해 격차가 1월 4천375만원에서 6월 8천만원으로 커졌다.



경기지역도 59㎡ 신규 계약과 재계약 간 보증금 차이가 1월 2천만원에서 6월 2천200만원으로, 84㎡는 같은 기간 1천50만원에서 5천100만원으로 확대됐다.



재계약 비중은 커지는 추세다.



서울은 전세 재계약이 1월 47.4%에서 6월 55.0%로 높아져 신규 계약 비율을 넘어섰고 경기도 역시 같은 기간 재계약 비중이 38.6%에서 45.4%로 커졌다.



김은선 직방 빅데이터랩장은 "최근 전세 매물 부족과 전셋값 상승으로 신규 계약에 필요한 보증금 부담이 커진 데다 이사 비용과 중개보수 등 부대비용까지 고려하면서 기존 세입자의 재계약 선택이 늘어나는 것으로 보인다"고 말했다.

<연합>

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