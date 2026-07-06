치매 투병 아내·어머니 위해…'조선의 사랑꾼' 태진아·이루 부자 함께 노래

TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 태진아와 치매 투병 중인 아내 '옥경이' 이옥형 씨를 위해 아들 이루와 함께 노래를 부른다.

6일 공개된 TV조선(TV CHOSUN) '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서 '조선의 사랑꾼 노래자랑' 대회에 태진아와 이루가 함께 무대에 선 모습이 담겼다.

무대에 오른 이루는 아버지 태진아의 명곡 '옥경이'를 부르기 시작했다. 심사위원으로 참여한 태진아도 함께 무대에 올랐다. 아들과 아버지가 부르는 '옥경이'는 뭉클한 감동을 안겼다.

한편 태진아는 이옥형 씨와 1981년 결혼했다. 이옥형씨의 치매 투병 소식은 지난 2023년 11월께 알려졌다. 태진아는 지난 2024년 '조선의 사랑꾼' 설 특집으로 치매 투병 중인 아내 옥경이를 성심성의껏 보살피며 모든 일상을 함께하는 모습을 처음 공개해 많은 이들을 안타깝게 했다. 그는 장모의 산소를 찾아 "옥경이 치매 낫게 해달라"며 목 놓아 울어 눈물을 자아냈다.

태진아와 이루가 부르는 '옥경이'는 6일 오후 10시 방송된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지