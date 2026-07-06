배재고 야구부, 6일 광주 찾아 사과한다…‘혐오응원 논란’ 수습될까

광주제일고등학교(광주일고)와 경기 중 “스타벅스 가야지”라는 응원 구호를 외쳐 중징계를 받은 서울 배재고 야구부 학생들이 6일 광주를 찾아 사과한다.

서울시교육청과 전남광주교육청에 따르면 배재고 야구부 소속 학생선수 36명 전원과 일부 학부모, 교사 등 80여 명은 이날 오후 3시쯤 광주일고를 방문해 피해 학생 선수들에게 사과한다.

배재고 야구부 선수와 지도자 등 80여 명이 6일 광주제일일고를 찾아가 고교야구 청룡기 대회 1회전에서 ‘스타벅스’ 구호 등을 외친 것에 대해 사과하고 5·18 국립묘지로 이동해 참배할 예정이다. 사진은 5일 서울 강동구 배재고등학교 정문 모습. 유희태 기자

이들은 이후 5·18민주묘지로 이동해 5·18민주화운동 과정에서 희생된 피해자 묘역에 참배한다. 이 자리에는 김대중 전남광주 교육감과 정근식 서울시 교육감도 동행한다.

배재고는 당초 지난 1일 광주일고에 방문 의사를 전했으나, 광주일고 측은 학생들의 심리 안정이 필요하고 기말고사 기간인 점을 들어 재고를 요청했다.

그러다 이규연 광주일고 교장이 “학생들이 잘못을 뉘우치고 진심으로 화해하고 싶어 한다고 느껴져 사과 방문을 받아들이기로 했다”고 밝히면서 만남이 성사됐다.

이번 논란은 배재고 야구부 학생 선수 일부가 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 경기에서 광주일고 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라고 외친 사실이 보도되며 촉발됐다.

지난 5월 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 맞춰 텀블러 할인 이벤트를 하며 ‘5·18 탱크데이’, ‘책상에 탁’이라고 홍보한 사건과 맞물려 공분을 샀다.

학교는 곧장 사과한 뒤 경위 파악에 들어갔고, 조사 결과 한 학생이 기존 응원가에 ‘스타벅스’를 넣어 개사한 구호를 외치자 나머지 학생들이 이를 따라 제창한 것으로 확인됐다.

배재고는 선창한 학생과 ‘탱크 데이’라고 소리친 학생 총 2명을 생활교육위원회회부하고 징계를 내리기로 했다.

지난 2일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 배재고등학교 야구부를 비판하는 근조화환과 응원하는 화환이 놓여 있다. 뉴스1

최종 조사 결과에 따라 필요할 경우 동조 학생들의 징계와 교장·교감 등 관리자의 책임을 물을지 여부도 검토한다.

학교와 교육청 처분과는 별도로 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 배재고에 6개월 출전 정지와 함께 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회의 남은 경기 몰수패를 의결했다.

그러나 이런 대응에도 이번 사태는 교육계를 넘어 사회 전반으로 일파만파 번져나갔다.

5·18단체는 물론이고 교원단체, 최교진 교육부 장관 등 교육계 관계자, 시민사회단체가 잇따라 비판의 목소리를 냈다.

보수단체 등 일각에서는 처분이 과하다는 주장이 나오면서 스타벅스 코리아 사태가 일어난 지 두 달이 채 되지 않아 사회적 논란이 재점화됐다.

배재고 앞에는 시민들이 보낸 근조 화환과 응원 화환이 나란히 놓였고, 거리에선 배재고 야구부 처벌 찬반 집회가 번갈아 열렸다.

정치권에서도 야권을 중심으로 배재고 학생들에 대한 처분이 과하다는 목소리가 나왔다. 이 중 일부는 5·18 민주화운동이 '성역'이 됐다는 취지의 말을 해 비판받았다.

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