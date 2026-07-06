삼전·SK하닉 프리마켓서 3%↑…실적·나스닥 상장 기대감 '쑥'

반도체 '투톱' 삼성전자와 SK하이닉스가 6일 프리마켓에서 강세다.

이날 오전 8시9분 기준 프리마켓에서 삼성전자는 전 거래일보다 3.55% 오른 32만500원, SK하이닉스는 2.68% 오른 249만원에 거래되고 있다.

삼성전자는 오는 7일 2분기 실적을 발표한다. 시장에서는 삼성전자가 영업이익 85조원을 올릴 것으로 전망하고 있다. 직전 1분기(영업이익 57조원)를 갈아치우는 규모로, 일부 증권사는 90조원대를 제시하기도 했다.

삼성증권은 삼성전자에 대해 강한 수요와 안정적인 D램 가격 속에서 투자 확대→생산 증가→이익 성장→주주환원으로 이어지는 선순환이 확인될 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 50만원을 유지했다.

이종욱 삼성증권 연구원은 "단기 주가 촉매(catalyst)는 이달 실적 컨퍼런스에서 삼성전자의 장기공급계약(LTA) 구체화, 내년 고대역폭메모리(HBM) 가격의 체결, 보다 적극적인 주주환원 정책 발표"라며 "지금의 투자자 우려는 펀더멘털 훼손이 아닌 노이즈이며, 이 구간을 매수 기회로 활용해야 한다"고 설명했다.

SK하이닉스는 10일 종목코드(티커) 'SKHY'로 나스닥 시장에 입성한다. ADR은 국내 보통주 10주를 1주로 환산하는 방식이 적용돼, 가격 역시 국내 보통주의 10분의 1 수준에서 형성될 것으로 예상된다.

<뉴시스>

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