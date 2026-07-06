전국 대부분 비…낮 최고기온 32도 '후텁지근'

월요일인 6일은 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠다. 낮 최고기온은 32도까지 오르며 후텁지근한 날씨가 이어지겠다.

기상청은 "시간당 20~30㎜의 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있어 피해가 우려된다"며 "계곡이나 하천 근처 접근을 자제하고 저지대 침수와 급류에 각별히 유의하기 바란다"고 6일 예보했다.

예상 강수량은 ▲서울·인천·경기, 서해5도 20~60㎜ ▲강원내륙·산지 20~60㎜ ▲강원동해안 5~20㎜ ▲대전·세종·충남, 충북 20~60㎜ ▲전북, 광주·전남 30~80㎜ ▲경남내륙, 대구·경북 5~50㎜ ▲제주도 5~40㎜다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄럽거나 침수되는 곳이 있겠다.

또 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 산사태와 축대 붕괴 등 안전사고에도 대비가 필요하다.

하늘은 전국이 대체로 흐리겠다.

낮 최고기온은 26~32도로 평년(아침 최저 19~22도, 낮 최고 25~29도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 낮 기온은 서울 28도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 29도, 강릉 29도, 대전 29도, 청주 30도, 광주 30도, 전주 30도, 부산 29도, 울산 32도, 대구 32도, 제주 31도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준이 예상된다. 인천은 '보통', 그 밖의 대부분 지역은 '좋음' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>

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