삼성전자, ‘국평’ 이하만 사내 주택자금 대출

삼성전자가 무주택 직원에 지원하는 사내 대출 대상이 되는 주택을 수도권과 대도시 기준 ‘국민평형’(전용 85㎡) 이하로 제한하기로 했다. 수억원대 고액 성과급과 함께 낮은 이율로 고액의 주택 자금을 빌려주는 제도가 금융당국의 대출 규제를 우회해 수도권 집값 상승을 부추길 수 있다는 지적이 잇따른 데 따른 것이다.

서울 삼성전자 서초사옥 모습. 연합뉴스

5일 업계에 따르면 삼성전자는 사내 주거안정 지원 대출 제도의 대상 주택을 수도권과 전국 6개 광역시 기준 전용 85㎡ 이하로 제한하기로 했다. 삼성전자는 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자 지부와 세부 사항의 조율을 마친 뒤 이달 내로 대출 제도를 시행할 예정이다. 삼성전자는 지난 5월 노사 합의를 통해 직급별로 최대 5억원의 주택 자금을 연 1.5% 금리로 빌려주는 사내 대출 제도를 도입했다.



당시 노사는 주택 자금 지원 금액과 대상 등 세부 사항은 회사가 정하는 대로 따르기로 합의한 바 있다. 이에 초기업노조는 주택 면적 제한을 수용하기로 했다. 다만 삼성전자는 주택 면적 제한을 두는 대신 직급별 대출 한도를 폐지해 대출액을 5억원으로 일원화하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 앞서 삼성전자와 동일한 조건의 무주택 직원 대상 사내대출을 도입한 삼성디스플레이도 지난 1∼3일 노조 조합원 투표를 거쳐 수도권과 광역시 전용 85㎡ 이하 주택에만 대출을 시행하기로 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지