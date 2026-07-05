'정보 유출' 모두의 창업, 단계별 수집 전환…보관기간도 조정

참가자들의 개인정보와 창업 아이디어 유출로 물의를 빚은 중소벤처기업부(중기부)의 ‘모두의 창업’ 프로젝트가 개인정보 정책을 이달 중 전면 개편한다. 개인정보보호법에 맞게 개인정보 처리방침(이하 처리방침)을 구축하고, 개인정보 침해 소지나 유출 사고의 재발 등을 방지하기 위한 것이다.

모두의 창업 화면 갈무리.

5일 중기부에 따르면 중기부와 중기부 산하 창업진흥원(창진원)은 사설 보안업체 등과 함께 이달 말까지 모두의 창업 개인정보 정책을 개편하기 위한 논의에 착수했다. 이번 개편 과정에서 방점을 둔 부분은 개인정보 수집 절차로 알려졌다.

현재 모두의 창업에 회원 가입을 할 경우, 카카오나 네이버로 간편 로그인하기 방식을 거친 뒤 ‘개인정보 수집·이용 동의’에 클릭하면 닉네임과 프로필 사진, 휴대전화 번호, 생년월일, 성별을 포함한 개인정보가 한 번에 수집되도록 설정돼 있다.

이를 각 수집 단계마다 꼭 필요한 개인정보로 나누고, 정보주체의 동의를 얻어 그때마다 해당 정보를 수집하도록 개편할 방침이다. 즉, 지금은 당장 필요하지 않은 개인정보도 일단 통째로 수집하고 있다면, 앞으로는 이를 소분해서 필요한 상황에 필요한 항목만 수집해 처리하겠다는 의미다.

또 통상 기준보다 보관 기간이 길고, 수집되는 항목이 많다는 지적을 받았던 부분에 대해서도 구체적인 조정 방안을 논의중이다. 현재 모두의 창업 개인정보 보관 기간은 ‘회원 탈퇴 후 5년’이다.

아울러 이번 논의에서 모두의 창업 처리방침 페이지도 신규로 구축하기로 했다. 현재는 별도의 페이지 없이 창진원이 취급하는 각종 처리방침 가운데 일부로 포함돼 있다. 수집되는 개인정보 항목이나 위탁 업체 등도 분산돼 정보주체가 관련 내용을 제대로 파악하기 힘들다.

중기부 관계자는 “개편 방안을 논의 중”이라며 “개인정보가 유출사고 문제가 터진 지 이제 2주 정도가 지났는데, 꼼꼼하게 짚어보고 신중하게 검토하고 있다”고 설명했다. 이 관계자는 다만 “구체적인 종료 일정이나 세부 정책 방향 등은 아직 확정되진않았다”고 덧붙였다.

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