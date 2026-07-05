서울시청 ‘하늘전망대’ 시민에 개방…도심 새 명소 될까

하늘전망대 내부. 연합뉴스

서울시청 서편 상층부에 조성된 ‘하늘전망대’가 시민들에게 처음으로 개방된다.

덕수궁과 정동, 광화문광장까지 한눈에 내려다볼 수 있는 도심 전망 공간으로, 정동전망대와 함께 명소가 될 것으로 기대된다.

서울시는 이번 주중으로 시청사 서편 8·9층에 새로 조성한 ‘하늘전망대’를 시민에 개방한다고 5일 밝혔다.

시에 따르면 전망대에는 휴식 공간이 함께 마련돼 시민들이 편안하게 머물며 일대 경치를 즐길 수 있다.

이곳에서는 덕수궁과 정동, 광화문광장 등 서울 도심을 한눈에 조망할 수 있다.

전망대는 평일 오전 7시 30분부터 오후 6시까지 별도 예약 없이 무료로 이용할 수 있다.

전망대에 오르기 위해서는 청사 1층에서 9층 ‘하늘광장’ 카페로 이어지는 엘리베이터를 타고 올라가면 된다.

하늘전망대에서 바라본 정동 일대 모습. 연합뉴스

당초 이곳은 8층 다목적실과 연결되는 대기 공간으로, 외부에는 개방되지 않아 행사장을 이용하는 직원들의 휴식공간 정도로 활용돼 왔다.

시는 탁 트인 전망을 자랑하는 이 공간을 시민에게도 개방하자는 의견을 받아들여 지난해부터 리모델링을 진행했다.

시는 앞으로도 내부 공간을 추가 정비할 계획이다.

시는 하늘전망대가 서소문청사 13층에 마련된 정동전망대와 함께새로운 도심 조망 명소로 육성한다는 계획이다.

시 관계자는 “민선 9기 서울시장 취임식이 ‘시민의 공간’ 서울시청에서 진행됐던 것처럼 이번 전망대 개방 역시 ‘열린 청사’ 기조의 일환”이라며 “시민 여러분의 많은 방문을 부탁드린다”고 말했다.

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