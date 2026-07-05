오세훈 “결별 대상은 尹 지지세력 아닌 尹 오판”

오세훈 서울시장이 ‘범보수 통합’ 필요성을 강조하며 무소속 한동훈 의원이나 개혁신당 이준석 대표와의 연대 가능성을 열어놨다. 윤석열 전 대통령 지지 세력에 대해서는 관계를 유지해야 한다면서도 결별대상으로 ‘윤 전 대통령의 잘못된 정치적 판단’을 꼽았다.

지난 1일 오세훈 서울시장이 서울시청에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 4일 일본 요미우리신문에 실린 인터뷰에서 “윤 전 대통령이 잘못된 정치적 판단을 내려 보수를 위기에 빠뜨렸다”면서 “국민이 보수 자체를 부정하고 있는 것은 아니다”라고 진단했다. 이어 “보수가 다시 국민의 신뢰를 얻기 위해서는 ‘진심’, ‘포용’, ‘유능’이라는 세 가지가 필요하다”며 “사회적 약자에게 다가가고, 지속 가능한 성장의 기반을 구축해야 한다”고 강조했다.



오 시장은 보수 재건을 위해 당의 결속과 중도 확장 중 어느 쪽이 중요한지 묻는 기자에게 “둘 다 중요하다”며 “정당에는 핵심 지지층이란 기반이 필요하지만, 선거는 결국 무당층(스윙보터)과 중도층을 얼마나 확보하느냐의 경쟁”이라고 답했다.



윤 전 대통령을 지지하는 세력과 관계를 유지해야 할지 묻자, 오 시장은 “관계는 유지해야 한다”며 “결별해야 할 대상은 윤 전 대통령의 잘못된 정치적 판단”이라고 말했다. 오 시장은 또 한 의원, 이 대표 등과의 연대 가능성을 두고도 “정치적 생각을 공유하는 이들과는 힘을 합치겠다”고 했다.



오 시장은 2030년 대선 출마 여부에 대해선 “2006년 서울시장에 처음 당선됐을 때부터 대통령 후보 중 한 명으로 거론돼왔다”며 “가능성은 항상 있다”고 답했다.



오 시장은 여당과 이재명 대통령을 향한 비판도 이어갔다. 특히 여당이 이 대통령 공소 취소 특검법을 추진하는 것에 대해 “꺼내서는 안 될 카드를 꺼내 들면 정치적 영향력을 잃게 되고, 2028년 차기 총선에도 악영향을 미칠 것”이라고 주장했다.

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