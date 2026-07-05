‘도깨비’ 김고은, 공유·이동욱에 “좋은 데는 둘만 간다”

드라마 ‘도깨비’의 주역들이 작품 공개 10주년을 맞아 다시 한자리에 모인 가운데, 배우 김고은이 공유와 이동욱을 향한 귀여운 서운함을 드러내며 화기애애한 분위기를 만들었다.

드라마 ‘도깨비’의 주역들이 작품 공개 10주년을 맞아 다시 한자리에 모인 가운데, 배우 김고은이 공유와 이동욱을 향한 귀여운 서운함을 드러내며 화기애애한 분위기를 만들었다. tvN Joy

4일 방송된 tvN 특집 프로그램 ‘도깨비 10주년 여행’에서는 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 함께 여행을 떠나 작품에 대한 추억과 서로의 인연을 돌아보는 시간을 가졌다. 오랜 시간이 흘렀음에도 네 사람은 자연스러운 호흡을 보여주며 변함없는 친분을 공개했다.

이날 김고은과 공유는 드라마 종영 이후에도 출연진들과 인연을 이어오고 있다고 밝혔다. 그는 “툭 터놓고 얘기할 수 있다”며 친분을 드러냈다.

이에 공유도 공감했다. 그는 나이 차이는 있지만 그런 부분을 크게 의식하지 않았고 친구처럼 자연스럽게 지내왔다고 말했다. 또 연락 빈도에 대해서는 이동욱보다 오히려 김고은과 더 자주 연락하는 편이라고 이야기하며 친분을 언급했다.

하지만 김고은은 곧바로 다른 이야기를 꺼냈다. 그는 공유의 말과 달리 “그러면서 둘이 제일 자주 본다”며 장난스럽게 서운한 마음을 표현했다. 또 “좋은 데는 둘만 간다”고 덧붙였다.

이에 공유는 남자끼리 편하게 만나는 경우가 있다며 웃으며 해명해 김고은의 말에 일정 부분 공감하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서는 이번 프로그램이 만들어지게 된 배경도 공개됐다. 공유와 이동욱은 이번 10주년 프로젝트가 김고은의 제안에서 시작됐다고 밝혔다. 김고은이 작품 10주년을 맞아 네 사람이 함께 여행을 가거나 의미 있는 시간을 가져보자는 아이디어를 먼저 냈고, 이를 계기로 특집 프로그램이 기획됐다는 설명이다.

오랜 시간이 흐른 뒤 다시 모인 출연진들은 지금까지 이어진 우정을 자연스럽게 드러내며 작품을 사랑했던 시청자들에게 반가운 시간을 선사했다. 특히 김고은의 솔직한 농담과 공유의 유쾌한 답변은 변함없는 친분을 보여주는 장면으로 시청자들의 관심을 모았다.

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