무소속 한동훈 지원이 징계 1순위?…국힘, 일촉즉발 '초긴장'

국민의힘 장동혁 대표가 해당 행위 징계 방침을 밝힌 가운데 중앙당 윤리위원회가 6·3 지방선거 이후 처음으로 6일 첫 회의를 열기로 하면서 5일 당내에서 일촉즉발의 긴장감이 조성되고 있다.



지방선거 국면에서 무소속 한동훈 의원을 지원했던 친한(친한동훈)계가 첫 타깃이 될 것이라는 관측이 나오는 가운데 장 대표측과 반(反)장동혁측 모두 일전을 각오하는 모습을 보이고 있어서다.



당내에서는 구주류인 옛 친윤(친윤석열)계까지도 장 대표의 이른바 '징계 정치'에 대해 우려의 목소리를 내고 있다.

국민의힘 장동혁 대표(왼쪽), 무소속 한동훈 의원.

◇ 윤리위 내일 재가동…징계 논의 대상 1순위에 친한계



국민의힘 중앙당 윤리위는 6일 전체 회의를 열고 6·3 지방선거 기간 전후로 당원 등으로부터 접수된 징계안에 대해 심의한다.



징계 대상으로 지목되는 1순위는 지난 3월 한 의원의 대구 일정에 동행한 김예지·안상훈·진종오·정성국·배현진·우재준·박정훈 의원 등 친한계 의원들이다.



지도부 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "이걸 징계하지 못하면 당의 영속성과 기강 차원에서 문제가 된다"면서 "윤리위원들이 그냥 넘어가자고 하기는 어려울 것"이라고 말했다.



또 다른 관계자는 "징계해선 안 된다는 의원들의 목소리나, 징계해야 한다는 당원들의 요구나 무게는 똑같은 것"이라며 강성 지지층의 요청을 무시할 수 없다고 설명했다.



친한계와 함께 장 대표의 사퇴를 공개적으로 촉구했던 개혁성향 모임 '대안과미래' 소속 의원들, 오세훈 서울시장 공동선대위원장을 지낸 김재섭 의원 등의 징계 가능성도 당 안팎에서 거론된다.



장 대표가 지난달 유튜브 방송에서 김용태·김재섭·우재준 의원의 실명을 거론, "지도부를 공격"하는 인사들이라며 역공했기 때문이다.



다만 지도부에서는 김용태·김재섭·우재준 의원 등은 일단은 징계 대상이 아니라고 판단한 것으로 알려졌다.



핵심 관계자는 연합뉴스에 "장 대표는 해당 의원들이 민주당과는 싸우지 않으면서 내부로 총구를 돌려 혁신적 이미지를 가져가려는 태도에 대해 원론적인 문제의식을 드러낸 것일 뿐"이라며 "징계와는 완전히 별개의 문제로, 정치적 비판을 징계하려는 게 아니다"라고 강조했다.

국민의힘 장동혁 대표가 지난 6월 30일 국회에서 열린 부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 6·3 참정권 박탈 사태 청년·대학생 시국 대토론회에서 애국가를 부르고 있다. 왼쪽은 우재준 청년 최고위원. 연합뉴스

◇ 윤리위 늦어도 이달내 결론 낼수도…친한계 등 강력 반발 예고



징계 전례 등을 고려할 때 윤리위는 늦어도 이달 안에 징계 조치 여부를 결정할 수 있다는 관측이 나온다.



앞서 윤리위가 지난 1월 6일 윤민우 가천대 교수를 신임 윤리위원장으로 선출하고 같은달 13일 당시 한동훈 전 대표를 이른바 당원 게시판 사태를 이유로 제명하는 결정을 속전속결로 내렸다는 점에서다.



다만 한 관계자는 "절차적 정당성을 갖추지 않으면 문제가 될 것이므로, 징계 개시 결정이 곧바로 나오지는 않을 것으로 보인다"고 했다.



친한계를 비롯한 반장동혁 진영에서는 실제 징계 조치가 내려질 경우 강력 반발할 것으로 보인다.



한 친한계 의원은 통화에서 "5월 21일 지방선거 공식 선거운동이 개시된 이후 한 의원의 선거유세를 직접적으로 도운 의원은 없었다"며 "무슨 명분으로 징계를 한단 말이냐. 징계 자체가 조롱거리가 돼 버렸다"고 말했다.



대안과미래 간사 이성권 의원은 지난 2일 MBC에 출연해 "장 대표 팬카페 '만사혁통'이 의원 30여명을 윤리위에 제소했다"며 "장 대표가 이전 윤리위원장의 임기를 단축시키고 현 위원장을 앉혔는데, 제소도 하고 징계도 결정하는 구조"라고 비판했다.



친한계에서는 윤리위가 지난해 대선 당시 무소속이던 한덕수 전 국무총리를 도왔던 구주류 친윤 인사들이나, 대구경북(TK)에 기반을 둔 한 당권파 인사가 무소속 후보 지원 연설을 한 행위에 대해 동일 잣대를 들이대지 않을 경우 형평성을 문제삼으려는 기류도 감지된다.

국민의힘 정점식 원내대표가 지난 3일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

◇ 구주류도 징계 정치發 혼란 우려…법원서 또 제동 가능성도



장 대표의 징계 정치가 현실화하는 수순으로 들어가면서 '투톱' 정점식 원내대표와 중진들은 우려의 목소리를 내고 있다.



정 원내대표는 지난 2일 KBS에 출연해 "징계 절차 개시부터 결론에 이르기까지 신중해야 한다"며 "징계 수위가 많은 사람이 공감할 수준이 돼야 한다"고 했다.



5선 나경원 의원도 최근 "징계로 정치한다는 것은 바람직하지 않다"고 했고, 5선 김기현·4선 안철수 의원도 유사한 입장을 밝혔다.



나아가 당내에서는 윤리위가 제명 등의 조치를 내렸다가 이전처럼 다시 법원에서 제동걸리면서 혼란만 야기할 수 있다는 우려도 있다.



앞서 윤리위는 친한계 배현진 의원이 악성 댓글을 단 누리꾼 가족의 사진을 SNS에 게시해 아동 인권을 침해했다는 이유로 당원권 정지 1년을, 김종혁 전 최고위원은 당 지도부를 모욕하는 언행을 했다는 이유로 '탈당 권유' 중징계 처분을 각각 했으나, 법원에서 징계 효력 정지 가처분 신청이 인용되면서 징계가 없던 일이 됐다.

<연합>

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