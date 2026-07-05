'2026 강원 글로벌 웰니스 페스타' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

5일 서울 청계천 하이커 그라운드 야외 앞마당에서 열린 '2026 강원 글로벌 웰니스 페스타'를 찾은 시민들이 다양한 체험을 하고 있다.

이번 페스타는 여름철 휴가철을 맞아 힐링과 웰니스 휴양 도시인 강원으로 국내외 관광객 유치를 위해 도, 한국관광공사, 웰니스 시군, 시설사, 강원경제진흥원 등 12개 기관이 공동으로 참여했다.

행사장에서는 각 지역의 대표 웰니스 관광 콘텐츠를 소개하는 홍보부스를 비롯해 싱잉볼, 아로마 체험, 자세 교정 스트레칭 등 방문객이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램과 방문객 대상 웰니스 룰렛 이벤트, SNS 인증 이벤트 등으로 홍보를 통해 관광객의 관심과 참여를 유도했다.

강원특별자치도는 웰니스 관광을 지역 관광의 핵심 성장 분야로 육성하며 자연과 치유를 기반으로 한 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대하고 있다.

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