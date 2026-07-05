이란 시민들 테헤란서 밤샘 하메네이 조문

이란 수도 테헤란에서 시작된 전 최고지도자 아야톨라 세예드 알라 하메네이의 장례식이 5일(현지시간) 이틀째 엄수됐다.



전국에서 모인 이란 시민들은 전날과 마찬가지로 테헤란 중심의 대규모 예배시설인 이맘 호메이니 대(大)모살라의 중앙광장에 모여 미·이스라엘의 폭격으로 숨진 아야톨라 하메네이와 그의 가족을 추모했다.

아야톨라 세예드 알라 하메네이의 장례식. AP연합뉴스

전날 새벽부터 모인 추모객은 기온이 높은 낮엔 다소 수가 줄었다가 해가 지기 시작하자 다시 모이기 시작해 약 20만㎡(6만여평)의 중앙광장을 가득 메웠다.



이들은 5일 오전까지 대부분 자리를 뜨지 않고 밤새 아야톨라 하메네이를 기렸고 사회자의 선창에 따라 미국과 이스라엘을 규탄하는 구호를 외쳤다.



사회자는 아야톨라 하메네이와 그 가족의 죽음이 부당한 '적'에 의한 순교임을 강조했고 이에 호응하며 울음을 터뜨리는 추모객도 상당히 많았다.



검은 옷을 입은 추모객들은 이란 국기와 순교자의 피와 복수를 상징하는 붉은 깃발을 흔들며 미국과 이스라엘에 대한 복수를 끊임없이 외쳤다.



중앙광장 정면 단상엔 아야톨라 하메네이와 그의 가족 4명 등 모두 5개의 관이 유리관에 덮여 놓였다. 밤이 되자 대모살라 중앙의 돔을 덮은 아치형 지붕도 붉은 조명으로 비춰졌다.

이란 수도 테헤란의 대모살라 기도원에서 시작된 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 장례식이 시민들의 밤샘 시위로 붉게 물들었다. 연합뉴스

이란 국영방송에선 추모객이 모인 대모살라의 모습을 24시간 생중계하고 있다.



대모살라에선 이날 시민들이 참석하는 영결 예배가 열린 뒤 6일 테헤란 시내에서 장례 행진이 진행되고 7일 이란 중부 종교도시 곰에서 시아파 고위 성직자들이 참석하는 장례 예배가 마련된다.



8일 이라크 시아파 성지인 카르발라와 나자프 등으로 시신이 운구돼 장례식이 열린 뒤 9일 아야톨라 하메네이의 고향이자 시아파 성지인 이란 북동부 마슈하드에서 시신이 안장된다.

<연합>

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