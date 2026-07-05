접근금지·스마트워치도 무용지물…성남서 퇴근길 前 연인 흉기 살해

경찰에 신변보호를 요청했던 60대 여성이 옛 연인에게 살해당하는 사건이 일어났다. 경찰은 접근금지 명령과 스마트워치 지급으로 보호 조치에 나섰지만, 범행을 막지 못하면서 다시 한번 공권력 안전망의 허점을 드러냈다.

5일 경찰에 따르면 성남중원경찰서는 이날 오전 3시쯤 성남시 중원구 상대원동의 한 길거리에서 4년간 교제하다 헤어진 여성을 흉기로 찔러 살해한 혐의로 50대 A씨를 붙잡아 수사하고 있다.

성남중원경찰서. 경기남부경찰서 제공

A씨는 범행 직후 현장에서 자해를 시도해 인근 병원으로 옮겨져 수술을 받았으나 중태다.

경찰 조사 결과, A씨는 이날 오전 피해자 B씨가 일하는 직장 근처에서 퇴근 시간까지 숨어있다가 새벽길을 나선 B씨를 습격한 것으로 파악됐다.

B씨는 습격을 당하는 긴박한 순간에 경찰이 지급한 신변보호용 스마트워치로 다급하게 구조 버튼을 눌렀다. 신호를 접수한 경찰이 3분 만에 현장에 도착해 피를 흘리며 쓰러진 B씨를 병원으로 이송했으나 치명상을 입은 B씨는 숨을 거뒀다.

숨진 B씨는 한 달 전부터 잇따라 구조 신호를 보낸 것으로 파악됐다. B씨는 지난달 8일 “전 남자친구가 헤어진 이후에도 계속 못살게 군다”며 경찰에 신고하고 분리 조치를 요구했다. 하지만 경찰은 당시 물리적 폭력 정황이 드러나지 않아 A씨에게 서면 경고장을 발부하는 데 그쳤다. 대신 B씨에게 스토킹 혐의로 고소할 것을 권유했다.

A씨는 경고장을 받은 뒤에도 재차 협박성 문자메시지를 보내며 괴롭힘을 이어간 것으로 전해졌다.

고소장 접수 직후 경찰은 법원에 요청, A씨에 대한 주거지 및 100m 이내 접근금지와 휴대전화 등 통신 수단을 이용한 연락금지 잠정조치를 이행했다. B씨에게는 스마트워치를 지급했다.

수사를 마친 경찰은 지난달 25일 해당 스토킹 고소 사건을 기소 의견으로 검찰에 송치했다. A씨는 사건이 검찰로 넘어가 구속 영장 청구 등 사법 절차 진행을 앞두자 앙심을 품고 보복 범죄를 감행한 것으로 보인다.

경찰은 병원에 입원 중인 A씨의 의식이 회복되는 대로 체포영장을 집행하고 정확한 범행 동기와 계획범죄 여부를 수사할 방침이다.

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