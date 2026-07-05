역대급 폭염 예고…수면장애 극복을 위한 멘탈 케어·슬립테크

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

올해 여름 무더위가 예고되면서 직장인들의 피로도가 급격히 상승하고 있다. 특히 밤낮 없는 더위는 단순한 체력 저하를 넘어 수면 부족과 스트레스로 이어지며 2030 세대의 멘탈 건강을 위협하는 주요 원인이 되고 있다. 폭염 속에서 온전한 휴식을 취하지 못해 업무 효율이 떨어지고 번아웃을 호소하는 청년층이 늘어나면서 새로운 피서 및 휴식 트렌드가 직장가에 스며들고 있다.

◆ 기상청 통계 및 보건 데이터 팩트체크

5일 기상청 등에 따르면 올해는 폭염이 찾아올 확률이 예년보다 높은 것으로 전해졌다.

고온 현상이 심화되면 온열질환과 수면장애를 호소하는 인구도 급증하는 추세로, 한국 성인의 수면 만족도는 28.8퍼센트에 불과하며 이 중 20대와 30대가 가장 취약한 것으로 나타났다.

국내 수면장애 환자는 135만 명 시대를 맞이했고 관련 진료비만 1900억 원이 소요됐다.

직장인들의 평균 수면 시간은 5시간에 그쳐 정상 수면 시간보다 약 2시간이 부족한 심각한 상태다.

◆ 여의도와 강남을 중심으로 퍼지는 수면 카페와 오피스 쿨링 열풍

만성적인 수면 부족과 더위로 인한 스트레스가 겹치면서 점심시간을 활용해 부족한 잠을 보충하려는 직장인들이 늘고 있다.

여의도와 강남 등 주요 오피스 밀집 지역에서는 돈을 내고서라도 쾌적한 환경에서 낮잠을 잘 수 있는 수면 카페가 큰 인기를 끌고 있다.

이들 공간은 공기청정기와 냉방 시설을 완비하여 외부의 폭염과 타인의 시선을 피해 시원하게 눈을 붙일 수 있는 도심 속 오아시스 역할을 하고 있다.

일터에서도 개인용 탁상 냉풍기나 쿨링 방석 등을 활용해 스스로 최적의 업무 온도를 맞추려는 오피스 쿨링 소비가 2030 세대를 중심으로 증가하고 있다.

◆ 진화하는 슬립테크 시장과 2030 세대의 투자

폭염 속 숙면을 위한 기술적 접근도 눈에 띄게 발전하고 있다. 2025년 하반기부터 냉감 이불이나 쿨매트 같은 물리적인 쿨슬립 제품 검색량이 증가한 것에 이어 수면 상태를 분석하고 개선해 주는 슬립테크 시장이 급성장 중이다.

스마트워치나 인공지능 기반 수면 모니터링 앱을 통해 자신의 수면 패턴을 데이터로 기록하고 분석하는 것은 2030 세대에게 하나의 자기 관리 루틴으로 자리 잡았다.

최근에는 불면증 해결을 위해 ‘솜즈’나 ‘웰트아이’ 같은 디지털 치료제가 식품의약품안전처 허가를 받고 시장에 등장했다.

이들 기기는 단순히 수면 패턴을 측정하는 것을 넘어 인지행동치료를 기반으로 환자의 습관을 직접 교정하는 것을 목표로 한다.

다만 전문가들은 디지털 기기의 진단 수준은 크게 향상되었으나 실제 수면의 질을 높이는 행동 변화로 연결되는 동기 부여 모델은 부족하다고 지적다.

실제로 수면장애 그룹의 절반 이상이 보조기기 사용에 만족하지 못했다는 통계가 있어 기기에 맹신하기보다는 전문의 상담을 병행하는 것이 권장된다.

◆ 멘탈 케어의 시작은 규칙적인 생체 리듬 유지

폭염으로 인한 스트레스와 수면장애의 악순환을 끊기 위해서는 결국 기본으로 돌아가는 멘탈 케어가 필수적이다.

날씨가 덥더라도 평소의 기상 및 취침 시간을 일정하게 유지하여 무너진 생체 리듬을 복구하는 것이 가장 중요하다.

전문가들은 “침실의 온도를 서늘하게 유지하되 지나친 냉방병을 주의하고 잠들기 전 1시간 동안은 스마트폰 사용을 줄여 뇌를 쉬게 만들어야 한다”고 강조한다.

잠이 부족하다는 강박 자체가 코르티솔 분비를 늘려 스트레스가 될 수 있다. 편안한 마음가짐을 갖는 것이 올여름 폭염을 이겨내는 건강관리의 첫걸음이다.

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