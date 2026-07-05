AI 호황에 청년고용은 위축, 30세 미만 고용보험 가입자 감소세…전문과학 및 기술서비스업 6개월째 내리막

인공지능(AI) 확산에 힘입어 금융시장 호황이 지속되고 있지만, 정작 청년층의 고용상황은 갈수록 악화하고 있다. 60대를 중심으로 전체 고용보험 가입자가 26만명 넘게 증가하는 동안 30세 미만의 가입자는 6만명 넘게 줄어든 것으로 나타났다. 정보통신업과 전문과학 및 기술서비스업 등 AI 활용도가 높은 직종을 중심으로 감소세가 두드러진다는 분석이다.

5일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 공개된 고용행정통계에 따르면 5월 기준 고용보험에 가입한 30세 미만은 약 223만3000명으로 전년 대비 6만5000명(2.8%) 감소한 것으로 잠정 집계됐다. 고용보험 전체 가입자가 26만8000명(1.7%) 증가하고, 60대 이상에서 20만7000명(7.5%) 늘어난 점을 감안하면 대비되는 흐름이다.

연령별로 봤을 때 가입자가 감소한 것은 30세 미만과 40대 뿐이다.40대의 경우 5000명(0.1%) 줄었지만, 30세 미만에 비해 감소폭이 상대적으로 작았다. 고용이 감소한 업종을 보면 AI 영향을 받거나 밀접한 업종인 경우가 많다. 30세 미만에서 정보통신업은 전년 대비 9.3% 줄었고, 전문과학 및 기술서비스업은 4.1% 감소했다. 데이터처의 고용동향에서 전문과학 및 기술서비스업은 지난해 12월부터 6개월 연속 감소 흐름이 지속되고 있다.

일각에선 숙련도가 상대적으로 낮은 청년층의 업무가 AI에 의해 대체되고 있을 가능성이 제기되고 있다. 법률 사무원의 경우 5월 기준 7175명 감소하며 전년 대비 468명(6.1%) 줄었다. 지난해 5월부터 13개월 연속 감소세다. 법률 전문가는 1707명으로 1년 전보다 27명(1.6%) 줄었고, 작가·통번역가는 20.6%, 디자이너는 7.6%, 회계·경리 사무원은 11.5% 감소했다. 소프트웨어 개발자는 10.1% 줄었고 정보기술(IT) 관련 분야에서 두루 감소 경향이 나타났다.

서울시내 한 대학교 일자리플러스센터 취업 정보 게시판. 연합뉴스

사업체의 인력동향을 봐도 비슷한 기조가 읽힌다. 지난해 하반기 전국 사업체에 종사하는 컴퓨터 하드웨어·통신공학 기술자는 3만3350명으로 1년 전보다 3313명(9.0%) 줄었다. 구인 인원은 523명(32.4%) 줄었다. 컴퓨터시스템 전문가 현원은 3114명(16.1%) 줄어든 1만6246명이었고, 구인 인원은 186명(27.5%) 감소했다.

정부는 AI가 관련 업종의 고용에 미친 영향을 단정짓기 어렵다며 판단을 유보하고 있다. 조만간 발표하는 하반기 경제성장전략을 통해 청년 고용을 촉진하기 위한 일자리 대책을 내놓을 전망이다.

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