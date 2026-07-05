최유정, 정상 체중에도 감량...최고 몸무게는 50kg

그룹 ‘위키미키’ 출신 최유정이 연습생 시절 겪었던 다이어트 경험에 대한 솔직한 이야기를 전했다.

5일 공개된 박세미의 유튜브 채널 ‘안녕하세미’에는 ‘아이돌도 똑같이 사는구나 (ft. 최유정)’라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에서 박세미는 최유정의 집을 방문해 일상과 체중 관리 등에 대한 이야기를 나눴다. 사진은 ‘아이돌도 똑같이 사는구나 (ft. 최유정)’라는 제목의 영상 캡처. 안녕하세미

5일 공개된 박세미의 유튜브 채널 ‘안녕하세미’에는 ‘아이돌도 똑같이 사는구나 (ft. 최유정)’라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에서 박세미는 최유정의 집을 방문해 일상과 체중 관리 등에 대한 이야기를 나눴다.

박세미는 약의 부작용을 겪었던 일화를 털어놨다. 그러면서 운동과 식습관을 통해 이룬 다이어트의 중요성을 언급했다.

이어 최유정은 다이어트 경험도 공개했다. 그는 “연습생 때 회사에서 살을 빼라고 하니까 정상 체중인데 어쩔 수 없이 살을 뺐다”고 말했다. 또 당시 성장기였음을 밝히며 고충이었음을 드러냈다.

박세미는 “나는 방송하면서 알았다”며 “사람들은 날 작다고 생각하지만 실제로 보면 ‘왜 이렇게 말랐냐’고 한다”고 전했다. 방송에서 사람이 엄청 부하게 나온다고 덧붙였다.

또한 박세미가 가장 마른 시절의 몸무게를 묻자 최유정은 Mnet 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101’에 출연했던 당시를 떠올렸다. 그는 당시 체중이 40~41kg 정도였으며, 어린 나이였던 만큼 지금과는 상황이 달랐다고 설명했다.

반대로 가장 체중이 많이 나갔을 때는 50kg 정도였다고 밝혔다. 살이 쪘던 이유로 그는 야식을 즐겨 먹는 편이었고 식사 후에는 디저트를 꼭 찾을 만큼 단 음식을 좋아했다고 전했다.

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