복날 앞둔 삼계탕값 5년 새 29% 상승…한 그릇 '2만원 시대'

초복을 앞두고 대표 보양식인 삼계탕 가격이 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.



최근 5년간 서울 지역 삼계탕 가격은 29% 가까이 오른 반면 원재료인 육계 가격 상승률은 20%를 기록해 부재료와 인건비 등 외식업 전반의 비용 상승이 가격에 복합적으로 반영된 것으로 분석된다.

서울 시내 한 삼계탕 가게 메뉴. 연합뉴스

5일 한국소비자원 가격정보종합포털 '참가격'에 따르면 서울 지역 삼계탕 평균 가격은 올해 5월 기준 1만8천154원으로 집계됐다.



일부 유명 삼계탕 전문 식당은 한 그릇에 2만원을 넘어섰다.



삼계탕 가격은 최근 몇 년간 계단식 상승세를 이어가고 있다.



서울 지역 평균 가격은 5월 기준으로 2021년 1만4천77원에서 2022년 1만4천577원, 2023년 1만6천423원으로 처음 1만6천원대를 넘어선 데 이어 지난해에는 1만7천654원을 기록했다.



이어 지난해 8월 처음으로 1만8천원을 돌파한 뒤 1만8천원 안팎의 높은 수준을 유지하고 있다.



5년 전과 비교하면 4천77원(29.0%) 오른 것으로, 소비자들의 보양식 비용 부담도 그만큼 커진 셈이다.



대표 외식 메뉴 가운데서도 삼계탕은 가격이 높은 편이다.



올해 5월 기준 서울 지역 주요 외식 메뉴 가운데 평균 가격이 가장 비싼 것은 삼겹살(200g 환산·2만1천321원)이었고, 삼계탕(1만8천154원)이 뒤를 이었다.



냉면(1만2천615원), 비빔밥(1만1천769원), 칼국수(1만38원) 순으로 뒤를 이었다.



지역별 가격 차이도 눈에 띄었다. 서울과 울산의 가격 차이는 2천554원이었다. 부산(1만7천28원), 대전(1만7천95원), 제주(1만7천182원) 등도 평균 가격이 1만7천원 안팎으로 조사됐다.



반면 광주는 1만5천241원으로 전국에서 가장 낮은 수준을 기록했다.



원재료 가격과 비교하면 외식 삼계탕 가격 상승폭이 더 컸다.



한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 올해 5월 육계 전국 평균 소매가는 ㎏당 6천518원으로 2021년 5월(5천433원)보다 20.0% 상승했다. 같은 기간 서울 지역 삼계탕 가격 상승률(29.0%)에는 미치지 못했다.



삼계탕은 육계 외에도 찹쌀과 마늘, 대추, 수삼 등 다양한 식재료를 사용하는 데다 인건비와 임차료, 공공요금 등 외식업 전반의 비용 상승이 가격에 복합적으로 반영된 것으로 보인다.



통계청에 따르면 6월 소비자물가에서 외식을 포함한 음식서비스 물가는 전체 소비자물가 상승률을 웃도는 오름세를 이어갔다.



여름철 대표 보양식인 삼계탕 가격도 이러한 외식 물가 상승 흐름과 맞물려 꾸준히 오르는 모습이다.



복날이 다가오면서 외식 대신 간편식(HMR)이나 밀키트 형태의 삼계탕을 찾는 소비자도 늘어날 것으로 업계는 보고 있다.

<연합>

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