코미디언 박은영, 5일 5세 연하 사업가와 백년가약

코미디언 박은영(42)이 품절녀 대열에 합류한다.

박은영은 5일 오후 서울 여의도컨벤션웨딩홀에서 5세 연하의 비연예인 사업가와 결혼식을 올린다. 두 사람은 가족과 친지, 방송계 동료들의 축복 속에 백년가약을 맺는다.

이날 결혼식 사회는 동료 개그맨 장윤석과 임종혁이 맡는다. 축가는 가수 유미와 개그맨 송필근이 부른다.

앞서 박은영은 지난 5월 소셜 미디어를 통해 "늘 저를 웃음 짓게 해주는 따뜻하고 다정한 분을 만나 한 가정을 이루고자 한다"며 직접 결혼 소식을 알렸다.

재치 있는 청첩장 문구 '힘들 땐 개그로, 싸울 땐 예능으로… 마음만은 다큐로 살겠다'가 대중의 관심을 모으기도 했다. 드라마 '눈이 부시게' '참교육' 등을 집필한 이남규 작가가 선물했다.

박은영은 2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 2012년 KBS 27기 공채 개그맨으로 재데뷔했다. KBS 2TV '개그콘서트'의 '황해', '시청률의 제왕' 등의 코너로 주목 받았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지