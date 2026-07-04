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韓총리, 취임 첫 주말 신촌 원룸촌 방문…"청년주택 공급 확대"

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홍제동 행복기숙사도 둘러보고 청년들과 간담회…"구체적 방안 마련"

한성숙 국무총리는 취임 후 첫 주말을 맞이한 4일 대학가를 방문해 청년 주거 실태를 살폈다.

한 총리는 이날 오후 2시께 공인중개사와 더불어민주당 김동아 의원의 안내를 받으며 서울 서대문구 신촌의 원룸 밀집 지역과 홍제동 행복기숙사를 둘러보고 원룸 및 기숙사에 거주하는 청년들과 간담회도 열었다.

한성숙 국무총리가 4일 서울 서대문구 신촌에 위치한 원룸 밀집지역을 박운기 서대문구청장 등과 함께 둘러보고 있다. 연합뉴스
한성숙 국무총리가 4일 서울 서대문구 신촌에 위치한 원룸 밀집지역을 박운기 서대문구청장 등과 함께 둘러보고 있다. 연합뉴스

한 총리는 주거난을 호소하는 청년들의 이야기를 들은 뒤 "실태를 직접 보고 청년들이 높은 주거비로 인해 겪는 어려움을 느낄 수 있었다"며 "기숙사와 청년주택의 공급을 더욱 늘려야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

이어 "부지나 위치 문제가 어려울 것이라, 주변 원룸 주인들과 상생 방안 등 토론을 통해 빠르게 실현할 수 있는 방안을 논의해야 하지 않나 싶다"며 "국토부·교육부·총리실 등 관계부처와 청년들의 토론을 통해 구체적인 확대 방안을 마련하겠다"고 약속했다.

청년들은 공공기관 청년 실무 지원 제도 확대 등 취업난 해결책도 건의했다.

한 총리는 "청년들의 첫 경력 형성의 중요성을 인식하고 있다"며 "청년인턴 등 일 경험 사업을 확대하는 데 더욱 노력하겠다"고 말했다.

한 총리는 오후 3시 30분께 간담회를 종료한 뒤 김애란 작가의 소설집 '안녕이라 그랬어'에 서명을 해 청년들에게 선물했다.

<연합>


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