野 "메가프로젝트, 국정지지율·與전대용"…與 "국운 건 대전환"

여야는 4일 정부의 대규모 지역투자 사업인 '3대 메가 프로젝트'를 두고 공방을 이어갔다.



특히 국민의힘은 이재명 대통령이 이날 SNS에서 야권을 향해 "만약 지지율 관리를 위한 정치적 수단이었다면 지방선거 전에 시작했을 것"이라고 반박한 것에 대해 비판하면서 공세 수위를 높였다.

지난 6월 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 삼성전자와 SK하이닉스는 호남권에 반도체 생산공장(팹)을 만들겠다는 투자 계획을 발표했다. 이날 헬기가 반도체 공장 후보지 가운데 한 곳으로 거론되는 광주 군 공항 일원을 날고 있다. 연합뉴스

국민의힘 박성훈 수석대변인은 논평에서 "뻔뻔하기 짝이 없는 궤변이자 손바닥으로 하늘을 가리려는 억지"라며 "지방선거 전에 발표했다면 전국적인 형평성 논란과 다른 지역의 거센 반발로 선거에 치명적인 역풍을 맞았을 테니 선거가 끝나자마자 기다렸다는 듯 발표한 것 아니냐"고 따졌다.



이어 "3대 메가 프로젝트는 더불어민주당 전당대회를 앞둔 시점과 맞물리면서, 호남 표심을 자극해 자신들의 정권 안위를 지탱해 줄 친명계 김민석 전 총리를 어떻게든 당선시켜 보겠다는 얄팍한 수작에 불과하다"고 비판했다.



그러면서 "대한민국의 미래 먹거리를 정권의 지지율 방어와 정치 이벤트의 홍보 수단으로 전락시킨다면 그 피해는 고스란히 국민과 기업에 돌아갈 것"이라고 경고했다.



개혁신당 이준석 대표도 페이스북 글에서 "호남에 집중된 투자계획을 지방선거 전에 꺼내면 타지역에 어떻게 비칠지 대통령은 알고 있었다. 그래서 호남 당원 비중이 큰 민주당 전당대회를 앞두고 꺼냈다"면서 "반도체 입지는 기업이 대한민국 지도 위에 그려야 한다. 그런데 정부가 민주당 전당대회 달력 위에 그렸다"고 꼬집었다.



반면 더불어민주당은 정부의 3대 메가 프로젝트를 지방 균형 발전 전략으로 부각하면서 적극적인 입법 지원을 재차 다짐했다.



이주희 원내대변인은 서면 브리핑에서 "반도체와 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터를 3대 축으로 하는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'의 청사진이 마침내 완성됐다"면서 "수도권 일극 체제를 넘어, 지방이 주도하는 새로운 산업 지도가 마침내 그려지고 있다"고 평가했다.



이 원내대변인은 "3대 메가 프로젝트는 국토 전체를 한국판 실리콘밸리로 탈바꿈시키는 국운을 건 대전환"이라면서 "수십 년간 수도권으로 쏠렸던 성장의 축을 지방으로 되돌리는 일이자, 청년들이 고향에서 미래를 설계할 토대를 놓는 일"이라고 강조했다.



그러면서 "이제 국회가 응답할 차례"라며 "국민의 기대가 일자리와 민생의 활력으로 이어지도록 민주당은 신속한 입법과 든든한 예산으로 '대체불가 대한민국'의 길을 흔들림 없이 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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