소시 유리, 제주살이 3년 차…"집에 곰팡이·벌레까지"

지난 3일 방송된 MBC TV 예능물 '나 혼자 산다' 말미에는 권유리의 제주 일상이 담긴 다음 주 예고편이 공개됐다. (사진=MBC)

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 권유리가 제주살이의 현실을 공개한다.

지난 3일 방송된 MBC TV 예능물 '나 혼자 산다' 말미에는 권유리의 제주 일상이 담긴 다음 주 예고편이 공개됐다.

예고편에서 권유리는 성산일출봉이 보이는 집에서 차를 마시며 여유로운 아침을 맞았다. 그는 "태어나서 독립이라는 걸 처음 해본 곳이 제주도다. 혼자 산 지는 3년 차"라고 밝혔다.

집 안 곳곳은 제주 감성이 담긴 소품으로 꾸며져 있었다. 권유리는 "낭만이다"라면서도 "낭만만 보고 쫓아왔다가는 어떻게 할 수 없다"고 제주살이의 현실을 털어놨다.

이어 높은 습기로 인해 액자가 들뜨고 벽에 곰팡이가 번진 모습이 공개됐다. 권유리는 "제주도는 습기를 잡아야 한다"며 습기 제거용 생활용품을 꺼내 집안 관리에 나섰다.

예상치 못한 벌레가 등장하자 권유리는 놀라 비명을 지르기도 했다. 이후 그는 바다에서 직접 톳을 채취하는 등 제주 일상을 예고했다.

<뉴시스>

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