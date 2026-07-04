블룸버그 "SK하이닉스 美 ADR 상장 수수료율 0.5% 검토"

SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장이 임박한 가운데 상장 주관사들에 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그가 4일(현지시간) 보도했다.



이는 월가 관행 대비 낮은 수준이지만 딜 규모가 워낙 커 총수수료는 2천억원에 육박할 수 있다는 전망이다.

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

보도에 따르면 SK하이닉스의 최근 시가총액을 기준으로 할 경우 이번 공모를 통해 조달할 수 있는 자금은 약 265억달러(한화 40조5천450억원)다. 0.5%의 수수료율이 적용될 경우 총수수료는 1억3천만달러(1천989억원) 수준이다.



주관사는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등 글로벌 대형 투자은행(IB) 4곳이 맡고 있다.



복수의 소식통들은 SK하이닉스가 수수료와 성과보수 등을 놓고 논의를 진행하고 있으며, 세부 내용은 변경될 수 있다고 전했다.



0.5% 수준의 수수료율은 최근 역대 최대 규모 기업공개(IPO)를 진행한 스페이스X의 수수료율(0.67%)보다도 낮은 수준이다.



그러나 자금 조달 규모가 큰 '메가 딜'인 만큼 올해 아시아 기업 관련 거래 가운데 주관사들에 가장 많은 수수료를 안기는 딜 중 하나가 될 것으로 블룸버그는 전망했다.



블룸버그는 이번 ADR 상장이 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 약 860억달러를 조달한 대형 IPO에 이어 사우디아라비아 아람코의 294억달러 규모 IPO(2019년)와 맞먹는 역대급 주식 공모가 될 가능성이 있다고 평가했다.



SK하이닉스가 오랫동안 한국 증시에 상장돼 있고 올해 글로벌 기술주 가운데 가장 주목받는 종목 중 하나인 만큼 투자자들의 인지도가 높아 주관사들의 업무 부담도 상대적으로 적을 것으로 내다봤다.



SK하이닉스는 전체 발행주식의 최대 2.5%에 해당하는 보통주를 기초자산으로 ADR을 발행할 계획이라고 밝혔지만, 실제 발행 물량과 공모 규모는 해외 기관투자가 대상 수요예측(북빌딩) 결과를 거쳐 결정된다. ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권이다.

<연합>

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