양대노총 공공부문, 도심 집회…"정부, 실질적 교섭권 보장해야"

토요일인 4일 서울 도심에서 노정교섭을 요구하는 양대 노총 공공부문 노동자들의 집회가 열렸다.



한국노총·민주노총의 공공부문 노동조합 공동대책위원회(양대노총 공대위)는 이날 오후 중구 세종대로 일대에서 '공공노동자 총력투쟁 결의대회'를 열고 ▲ 공공기관 보수위원회 설치 ▲ 총액인건비제 개선 ▲ 공공일자리 확대 ▲ 일방적인 기관 통폐합 중단 등을 정부에 요구했다.

양대노총(한국노총, 민주노총) 공공부분 노동조합 공동대책위원회 소속 회원들이 4일 서울 중구 숭례문 앞 세종대로에서 열린 '멈춰라 일방통행! 열어라 노정교섭! 양대노총 공공노동자 총력투쟁 결의대회'에서 구호를 외치고 있다.

이날 집회에는 주최 측 추산 1만5천명(경찰 비공식 추산 1만명)이 참가했다.



참가자들은 "일방통행 거부한다", "노정교섭 실시하라" 등 구호를 외쳤다.



이들은 '공공기관 보수위원회'를 설치하는 공공기관운영법 개정을 통해 노동자와 정부가 직접 참여해 노동조건을 직접 논의할 수 있는 실질적인 노정교섭이 이루어져야 한다고 주장했다.



특히 "노사가 어렵게 교섭해도 총인건비 지침 앞에서 가로막힌다"며 획일적인 총액인건비제를 개선할 필요가 있다고 촉구했다. 총액인건비제는 각 중앙부처나 공공기관이 정해진 인건비 총액의 범위 안에서 조직과 정원을 운영하는 제도다.



케이트 라핀 국제공공노동조합연맹(국제공공노련) 아시아·태평양지역 총장은 연대사를 통해 "공공서비스 노동자들에게 국제법상 보장된 실질적 단체교섭권을 보장하라"고 말했다.



공공기관 지방 이전 정책을 반대하는 목소리도 나왔다.



정은주 한국노총 금융노조 한국수출입은행지부 위원장은 "금융은 집적효과가 중요한 산업"이라며 "서울의 금융산업을 지방으로 분산하는 정책은 비수도권 지역경제를 살리는 것이 아니라 우리나라 금융산업을 말살하는 정책"이라고 지적했다.



이날 결의대회를 시작으로 양대노총 공대위는 국회에 공공기관 보수위원회 설치를 위한 법령 개정을 요구할 예정이다.

<연합>

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