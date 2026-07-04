주말 나들이 취소해야 하나…‘지각 장마’ 본격 확대 [주말날씨]

주말 동안 장마가 전국으로 확대되겠다. 나들이가 예정돼 있다면 유의해야겠다.

장마가 시작된 지난 1일 부산 해운대구 구남로에서 우비를 입은 관광객들이 발걸음을 옮기고 있다. 부산=연합뉴스

4일 기상청에 따르면 전라권, 경남권, 제주도 등 남부지방을 중심으로 내리던 비는 이날 오전부터 오후까지 소강상태를 보이다가 밤부터 충청권남부와 경북권남부로 확대되겠다. 수도권과 충청권에는 5~20㎜의 소나기도 오기도 하겠다. 5일 오후에는 수도권과 강원내륙에도 장맛비가 내리겠고 다음 주 초까지 전국적으로 비가 오겠다.

4일 예상 강수량은 전남남부 20~60㎜, 광주·전남북부, 부산·울산·경남 5~40㎜, 제주도 5~30㎜, 전북 5~20㎜, 대전·충남남부, 충북남부, 대구·경북남부 5~10㎜다.

5일은 제주도, 전라권 30~100㎜(많은 곳 제주도산지 150㎜·전남남해안 120㎜ 이상), 충청권, 부산·울산·경남 30~80㎜, 대구·경북 20~60㎜, 서울·인천·경기, 강원내륙·산지 10~60㎜, 서해5도 10~40㎜, 강원동해안, 울릉도·독도 5~20㎜ 등의 비가 예상된다.

전남남부는 4일 오전까지 돌풍·천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜의 강하고 많은 비가 내리겠으니 각종 풍수해에 유의해야 한다.

3일 경기 수원시 권선구 수도권기상청에서 예보관이 기상 상황을 살펴보고 있다. 이날 전국 대부분 지역에는 소나기가 내릴 것으로 보이며 제주와 전남 남부에서 다시 내리기 시작한 장맛비는 5일 오후부터 수도권과 강원까지 확대돼 수도권에도 올여름 첫 장맛비가 내릴 것으로 예상된다. 수원=뉴스1

기온은 당분간 전국 내륙을 중심으로 한낮 기온이 30도 이상, 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다.

4일 오전 8시 주요 도시 기온은 서울 23.9도, 인천 23.8도, 대전 25.1도, 광주 22.7도, 대구 23.7도, 울산 21.7도, 부산 21.3도다. 낮 최고기온은 24~32도로 예보됐다. 5일은 아침 최저기온이 20~23도, 낮 최고기온이 25~31도로 예상된다.

한편 올해 장마는 지난달 30일 제주와 남부지방에서부터 시작됐고, 이달 1일 전국이 장마철에 들어섰다. 제주의 경우 1982년(7월5일)과 2021년(7월3일)에 이어 역대 세 번째로 늦게 찾아온 장마가 됐다.

지난달 북쪽에서 내려온 찬 공기가 한반도 상공을 덮으면서 ‘블로킹’ 현상을 만들었고 상층 찬 기압골의 영향이 받았다. 블로킹이 정체전선(장마전선)의 북상을 막고, 북태평양고기압의 북서쪽 확장이 늦어지면서 ‘지각 장마’가 나타났다는 게 기상청 분석이다.

다만 기상청은 “정체전선의 위치와 정체전선 상의 저기압 발달 여부에 따라 강수 구역과 시점, 강수량 등 예보 변동성이 있다”며 강수량은 앞으로 발표되는 최신 예보를 참고해야 한다고 밝혔다.

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