김지민 "학창 시절 '왕따 가해' 두 명 이름 아직 기억…사과 받고 싶어"

코미디언 김지민이 학창 시절 돌림 왕따를 당했던 아픈 기억을 털어놓았다.

김지민은 4일 오전 방송된 SBS 플러스(Plus) '이호선의 사이다' 27회의 '악마를 보았다, 일상이 된 폭력' 편에서 이 같이 돌아봤다.

이날 방송에서는 학교폭력 가해자가 된 딸을 둔 부모의 사연이 공개됐다. 이를 들은 김지민은 학창 시절 자신이 겪었던 왕따 경험을 조심스럽게 고백했다.

그는 "우리 때는 돌림 왕따가 있었다"라며 기간을 정해 누군가를 왕따를 만든 뒤 다음 상대로 넘어가는 잔혹한 방식에 대해 설명했다.

김지민은 "언젠가는 내 차례가 오겠구나 생각했는데 결국 내 차례가 왔다"라고 당시를 떠올렸다. "그날 워커를 신고 학교에 갔는데 누군가 신발 안에 물을 가득 담아놨더라"라고 충격적인 사연을 전했다.

이어 "그런데 아무렇지 않은 척 신나게 걸어갔다"라며 "반응이 없으니까 재미가 없어서 왕따를 그만하더라"라고 담담히 덧붙였다.

김지민은 무엇보다 "저한테 피해를 줬던 주동자 두 명의 이름을 아직도 기억한다. 지금도 사과를 받고 싶다"고 강조했다.

그러면서 사연자에게 "따님이 학교, 엄마에게 잘못했다고 말하기보다 피해자에게 먼저 사과하는 날이 왔으면 한다"고 바랐다.

이 교수는 학폭 가해자들을 향해 "반드시 너희들도 피해자가 될 거야. 사과하고 다시는 그런 일에 가담하지 않기를 바란다"고 강조했다.

<뉴시스>

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