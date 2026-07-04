‘AI 황제’ 젠슨 황 가죽 재킷 경매 나온다…최대 9000만원 예상

‘AI 황제’로 불리는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 상징인 가죽 재킷이 경매에 나온다.

친필 서명이 담긴 이 재킷의 예상 낙찰가는 최대 9000만원으로, 엔비디아의 최신 AI 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’ 한 대 가격과 맞먹는 수준이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 1일(현지시간) 대만 타이베이 뮤직센터에서 열린 'GTC 타이베이' 기조연설에서 AI용 PC용 칩 N1X를 선보이고 있다. 연합뉴스

경매업체 소더비는 3일(현지시간) 황 CEO의 친필 서명이 담긴 톰 포드 브랜드 가죽 재킷에 대한 경매를 진행한다고 밝혔다.

입찰은 7일 시작해 17일까지 이어진다.

황 CEO가 직접 기증한 이 재킷은 새것과 같은 상태를 유지하고 있다.

그는 2023년 10월 18일 대만 타이베이에서 열린 혼하이테크데이(HHTD) 행사에서 이 재킷을 착용한 바 있다.

예상 낙찰가는 4만∼6만 달러(약 6000만∼9000만원)로 책정됐다.

톰 포드 가죽재킷 새 제품 가격(약 1만 달러)을 크게 웃도는 평가를 받는 셈이다.

실제로 황 CEO는 신제품 출시 행사나 개발자 회의와 같은 주요 발표 자리, 심지어 길거리 음식을 먹는 등 대중에 노출되는 일상 공간에서도 한결 같이 이 가죽 재킷 차림이었다.

기술 업계에서는 젠슨 황의 가죽 재킷을 스티브 잡스의 검은 터틀넥처럼 한 인물을 상징하는 대표적인 아이템으로 꼽는다.

소더비는 ‘젠슨 재킷’이 “다른 누구보다 먼저 미지의 세계로 용감하게 나가는 사람들이 미래를 만들어간다는 신념의 유물”이라며 “AI 혁명의 최전선에서 펼쳐지는 비전의 상징이 됐다”고 소개했다.

경매 수익금은 혁신가와 연구자, 예술가 등을 지원하는 비영리단체 '에지 인스티튜트'에 전액 기부될 예정이다.

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