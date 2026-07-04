주유소 기름값 7주째 하락…1900원대 중반

2일 서울 서초구 만남의광장 주유소에 가격 알림판이 놓여 있다. 연합뉴스

이번주 전국 주유소 휘발유와 경유 가격이 7주 연속 동반 하락했다.

국제유가 안정과 정부의 석유 최고가격 인하가 맞물리면서 운전자들의 주유 부담도 점차 완화되는 모습이다.

4일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 첫째 주(6월 28일∼7월 2일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 전주보다 L당 55.7원 내린 1952.1원으로 집계됐다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 73원 내린 1976.6원, 가격이 가장 낮은 대전은 전주보다 77.4원 하락한 1916.4원으로 각각 집계됐다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 58.9원 내린 1942.4원을 기록했다.

휘발유 가격은 6월 말 이후 한 주에 50원 이상 떨어지는 등 최근 하락 속도가 빨라지고 있다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란의 실무협상단과 중재국들이 카타르 도하에서 종전 방안을 논의한 데 따른 원유 공급 정상화 기대에 하락했지만, 협상이 답보 상태에 머물며 하락 폭은 제한됐다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난 2일 기준 63.3달러로 일주일 전보다 1.1달러 내렸다.

통상 국제유가 변동은 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

전국 평균 휘발유·경유 가격은 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 서명으로 국제유가가 안정화된 이후 5월 셋째 주부터 이번 주까지 7주 연속으로 동반 하락했다. 6월 셋째 주까지는 주별 낙폭이 소수점 대에 불과했으나 미국과 이란의 종전 합의 이후 국제유가가 안정되면서 6월 말부터 국내 기름값 하락 폭도 커지는 모습이다.

국제유가가 현재 수준을 유지할 경우 국내 주유소 판매가격도 당분간 안정세를 이어갈 것으로 전망된다. 다만 중동 정세 등 변수에 따라 국제유가가 다시 변동할 가능성은 남아 있다.

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