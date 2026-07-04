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'도토리 탕진송' 2000년대 시대의 아이콘…MP3 전성기 명곡

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이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

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한때 MP3 플레이어 전성기를 장식했던 명곡들을 재조명했다. KBS JOY &#39;이십세기 힛트쏭&#39; 제공
한때 MP3 플레이어 전성기를 장식했던 명곡들을 재조명했다. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

‘이십세기 힛-트쏭’이 MP3 플레이어 전성기를 장식했던 명곡들을 재조명하며 시청자들의 추억을 소환했다.

 

지난 3일 방송된 KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’에서는 ‘같이 들을까? 전 국민 추억의 MP3 힛-트쏭’ 특집이 펼쳐진 가운데, 2000년대 음악 시장을 휩쓴 대표 히트곡들이 공개됐다.

 

이날 방송에서는 당시 MP3 플레이어와 미니홈피, 컬러링 문화까지 함께 돌아보며 음악뿐 아니라 한 시대의 감성까지 되짚었다. 김희철과 이미주는 직접 MP3를 사용하던 경험을 나누며 “그 시절 우리의 플레이리스트”를 함께 추억해 시청자들의 공감을 샀다.

엄청난 인기를 누렸던 SG워너비의 &#39;죄와 벌&#39;. KBS JOY &#39;이십세기 힛트쏭&#39; 제공
엄청난 인기를 누렸던 SG워너비의 '죄와 벌'. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

특히 이날 1위는 SG워너비의 ‘죄와 벌’이 차지했다. 

 

방송에서는 음반 시장 침체기에도 음반 판매만 약 50억원, 온라인 음원 매출 약 90억원을 기록하며 당시 최고의 인기를 누렸던 SG워너비의 압도적인 전성기가 소개됐다. 또 3년 연속 골든디스크 대상, 연간 음원 차트 1위, 컬러링 순위 상위권 등 다양한 기록이 공개되며 '국민 발라드'의 위상을 다시 한 번 입증했다.

 

또 MC들은 SG워너비를 두고 “MP3 전성기를 대표하는 그룹이자 이제는 추억 건너편으로 사라진 ‘싸이월드 미니홈피’의 ‘도토리 탕진송’의 주인공”이라고 표현하며, 당시 수많은 이용자들이 미니홈피 배경음악으로 선택했던 시대적 상징성을 함께 돌아봤다.

전 국민의 MP3 플레이리스트를 점령한 2000년대 명곡들. KBS JOY &#39;이십세기 힛트쏭&#39; 제공
전 국민의 MP3 플레이리스트를 점령한 2000년대 명곡들. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

한편 이날 방송에서는 키네틱 플로우를 비롯해 드라마 OST와 발라드, 힙합 등 MP3 플레이어 속을 채웠던 다양한 명곡들이 연이어 소개되며 시청자들에게 진한 향수를 선사했다.

 

옛날 자주 들었던 노래를 시간이 지난 지금 다시 들으면 그 시절의 다채로운 기억과 감정이 우리를 그 시대로 잠시나마 데려다준다.


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