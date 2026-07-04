김영희 '말자쇼' 측, 일반인 출연자 향힌 악플 경고 "비방 댓글 삭제"

KBS 2TV '말자쇼'

KBS 2TV '말자쇼' 측이 일반인을 향한 악성 댓글에 대한 경고에 나섰다.

'말자쇼' 측은 지난 3일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 '말자쇼' 일반인 출연자를 향한 근거 없는 비방과 악성 댓글로 마음의 상처를 받는 분들이 있다"라고 알렸다.

이어 "'말자쇼'는 각자의 고민과 사연을 용기내 나누는 자리"라며 "일반인 출연자분들이 방송 이후에도 상처받지 않도록 확인되지 않은 이야기나 개인을 향한 비난은 삼가주시길 부탁드린다"고 당부했다.

그러면서 "앞으로 근거 없는 비방이나 악의적인 댓글은 사전 안내 없이 삭제될 수 있다"며 "따뜻한 시선과 건강한 댓글 문화로 함께해달라"고 덧붙였다.

'말자쇼'는 '개그콘서트'에서 연기하는 캐릭터 '말자 할매'를 앞세워 세대와 관계를 뛰어넘는 진짜 소통을 그린 토크 예능이다. 김영희, 정범균이 MC를 맡아 방청객과 직접 이야기를 나누고 있다.

매주 월요일 오후 9시 30분 방송된다.

<뉴스1>

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