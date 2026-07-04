“향으로 시작해 미식으로”…특급호텔 3사, 여름 호캉스 콘텐츠 격돌

무더위가 본격화하면서 특급호텔들이 향과 미식을 앞세운 여름 프로모션을 잇달아 선보이고 있다.

롯데호텔앤리조트 제공

향수 브랜드와 협업한 체험형 상품부터 해외 식재료를 활용한 다이닝, 개관 기념 객실·식음 행사까지 콘텐츠도 다양해졌다. 여름 성수기를 맞아 객실 판매를 넘어 고객이 호텔에 머무는 시간을 늘리려는 전략으로 풀이된다.

4일 업계에 따르면 파라다이스 호텔 부산은 프랑스 니치 향수 브랜드 ‘딥티크’와 협업한 체험 프로그램과 객실 패키지를 선보인다.

딥티크는 1961년 프랑스 파리 생제르맹에서 출발한 향수·홈 프래그런스 브랜드다.

파라다이스 호텔 부산은 오는 7일 오후 2시 본관 파노라마룸에서 파라디안 리워드 회원을 대상으로 ‘딥티크 썸머 리스 워크샵’을 진행한다.

여름 꽃과 식물을 고리 모양으로 엮은 리스를 만들고 딥티크의 향을 더하는 프로그램이다. 참가자에게는 딥티크 향수 샘플 3종을 제공한다. 예약은 호텔 유선전화를 통해 선착순으로 받는다.

객실 상품인 ‘딥티크 썸머 워터 가든 패키지’도 마련했다.

패키지는 디럭스 오션 테라스 객실 1박과 딥티크 ‘리미티드 오 데 썽 헤어미스트’ 1종, 와인과 초콜릿으로 구성한 웰컴 기프트를 제공한다.

오션스파 씨메르와 야외 오션스파 풀, 키즈 빌리지 이용 혜택도 포함된다. 패키지는 8월 31일까지 공식 홈페이지에서 예약할 수 있다.

로비라운지 ‘크리스탈 가든’에서는 딥티크 협업 애프터눈 티세트를 판매한다. 오렌지 타르트와 케이크 등 디저트와 함께 딥티크 체험용 향수 1종, 바디 디럭스 샘플 1종을 제공한다. 판매 기간은 8월 31일까지다.

롯데호텔앤리조트가 운영하는 시그니엘 부산은 캐나다 식재료와 중식 메뉴를 앞세운 여름 식음 프로모션을 진행한다.

올데이 다이닝 ‘더 뷰’에서는 캐나다 동부 대서양 연안 뉴브런즈윅의 대표 식재료인 랍스터와 야생 블루베리를 활용한 메뉴를 선보인다.

‘랍스터 버터구이’는 랍스터의 식감과 향을 살리기 위해 버터와 레몬으로 맛을 냈다. 랍스터 피자와 숏파스타도 함께 마련했다.

디저트와 사이드 메뉴로는 캐나다산 야생 블루베리를 활용한 블루베리 타르트와 카벤디쉬 감자튀김 등을 내놓는다.

중식당 ‘차오란’은 주중 홀 이용 고객을 대상으로 ‘페킹 덕 세트’를 판매한다.

메인 요리는 껍질을 바삭하게 구운 북경식 ‘페킹 덕’과 광동식으로 조리한 ‘차오란 덕’ 가운데 하나를 선택할 수 있다. 시그니처 딤섬과 완탕면, 게살 볶음밥 등도 함께 제공한다.

조선호텔앤리조트가 운영하는 ‘레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔’은 개관 8주년을 맞아 ‘인피니트 이스케이프’ 프로모션을 진행한다.

레스케이프는 2018년 7월 19일 문을 연 부티크 호텔이다. 프랑스 인테리어 디자이너 자크 가르시아가 19세기 프랑스 벨에포크 시대를 모티브로 공간을 설계했다.

레스케이프는 지난해 메리어트 인터내셔널의 럭셔리 호텔 브랜드인 ‘럭셔리 컬렉션’에 합류했다.

이번 프로모션에서는 시크레 타입 이상 객실 투숙객에게 조식과 티타임, 해피아워를 이용할 수 있는 ‘라 메종 부티크’ 2인 혜택을 제공한다.

주니어 스위트 객실 이용 고객에게는 레스케이프의 시그니처 향을 담은 디퓨저와 메리어트 본보이 1만 포인트를 지급한다.

호텔 내 레스토랑과 바에서도 개관 기념 행사가 이어진다.

모던 차이니즈 레스토랑 ‘팔레드 신’은 오는 18일부터 24일까지 8가지 시그니처 딤섬과 메인 요리로 구성한 ‘8주년 딤섬 스페셜 세트’를 선보인다.

손종원 헤드 셰프가 이끄는 미쉐린 1스타 레스토랑 ‘라망 시크레’는 18일 런치와 디너 이용 고객에게 셀레브레이션 샴페인을 제공한다.

호텔 최상층 바 ‘마크 다모르’에서는 오는 31일까지 매일 오후 6시부터 8시까지 와인과 하이볼, 논알코올 칵테일 등 음료 5종을 무제한으로 즐길 수 있는 ‘프리 플로우’를 운영한다.

호텔업계 관계자는 “최근 호캉스 고객은 객실에 머무는 데 그치지 않고 호텔에서만 경험할 수 있는 콘텐츠를 함께 찾는다”며 “브랜드 협업과 한정 다이닝 등 체험 요소를 강화하려는 경쟁이 이어질 것”이라고 말했다.

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