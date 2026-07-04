이커머스업계, 휴가철 할인전…패션부터 장보기·e쿠폰까지

이커머스업계가 주말을 맞아 여름철 소비 수요를 겨냥한 할인전에 나섰다.

SSG닷컴 제공

수영복과 샌들 등 휴가철 패션 상품부터 신선식품, 화장품, 외식 e쿠폰까지 행사 품목을 넓혔다. 할인 쿠폰과 카드 할인, 포인트 적립 등을 더해 고객 확보에 나선 모습이다.

4일 업계에 따르면 W컨셉은 여름 기획전 ‘서머 체크리스트’의 마지막 주말인 4~5일 특가 행사를 진행한다.

라메레이와 코랄리크, 아그넬 등의 수영복을 비롯해 카렌화이트·샘디마쉬의 샌들, 벤시몽 레인부츠, 제모기 등을 최대 84% 할인 판매한다.

4일에는 ‘마크모크’, 5일에는 ‘망고매니플리즈’ 브랜드데이를 각각 연다. 프론트로우와 레테라, 우포스 등도 행사에 참여한다.

행사 상품에 적용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰과 여름 상품 전용 14% 할인 쿠폰도 제공한다.

SSG닷컴은 5일까지 신선식품과 가정간편식 등을 할인하는 장보기 특가 행사를 진행한다.

한우 등심과 생오징어를 50% 할인하고 복숭아와 자두 전 품목도 최대 50% 낮춘 가격에 판매한다. 감자 2㎏은 4000원대부터 선보인다.

오뚞기 컵밥과 CJ제일제당 스팸을 비롯해 돈가스, 함박스테이크, 냉장면, 두부, 김치 등은 2개 이상 구매하면 최대 50% 할인한다.

유료 멤버십 ‘쓱7클럽’ 회원에게는 장보기 구매 시 7% 적립 혜택을 제공한다. 5일까지 매일 오전 7시에는 전용 7000원 할인 쿠폰도 지급한다.

롯데온은 12일까지 여름철 피부와 두피 관리 상품을 모은 ‘뷰티 올패스’ 행사를 진행한다.

메이크업과 헤어케어 상품을 최대 80% 할인하고 최대 15% 중복 할인 쿠폰과 최대 10% 카드 할인 혜택을 제공한다.

주요 상품은 바비브라운 ‘NEW 비타민 인리치드 페이스 베이스 플러스’, 입생로랑 ‘뚜쉬 에끌라 글로우-팩트 쿠션’, 에스티로더 ‘NEW 더블웨어 파운데이션’ 등이다.

로마샴푸 ‘너리싱 샴푸 듀오’와 라보에이치 ‘쿨링&노세범 샴푸’, 아베다 ‘로즈메리 민트 샴푸’ 등 두피 관리 상품도 판매한다.

행사 상품 구매 고객에게는 최대 3000점의 엘포인트를 적립해주는 ‘바로적립’ 행사도 진행한다.

11번가는 7일까지 ‘E쿠폰 메가 데이’를 열고 음료와 아이스크림, 외식 상품 등 여름철 수요가 높은 e쿠폰을 할인 판매한다.

파스쿠찌와 버거킹, 메가MGC커피 등 주요 브랜드의 e쿠폰을 최대 51% 할인한다.

대표 상품으로는 파스쿠찌 커피·케이크 세트와 뚜레쥬르 케이크, 버거킹 세트 메뉴, 메가MGC커피 제로 레몬말차 아이스티 등이 있다.

업체별 할인율과 쿠폰 적용 여부는 상품과 회원 등급, 결제수단 등에 따라 달라질 수 있다.

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