젤리슈즈부터 장어까지…유통가, 여름 할인전 ‘활짝’

기온이 오르고 여름 휴가철이 다가오면서 유통업계가 여름 상품 할인전에 들어갔다. 백화점은 젤리슈즈와 스마트 안경, 인견 이불을 앞세웠다. 대형마트와 온라인몰은 장어·전복·한우 등 보양식부터 여행상품, 자동차용품까지 할인 품목을 넓혔다.

롯데백화점 제공

4일 업계에 따르면 롯데백화점은 오는 12일까지 전 점포에서 ‘2026 여름 정기 세일’을 진행한다. 패션과 스포츠, 키즈, 리빙 등 400여개 브랜드가 참여해 제품을 최대 40% 할인한다.

잠실 롯데월드몰과 부산본점에서는 젤리슈즈 브랜드 ‘헤븐리젤리’ 팝업스토어를 연다. 물에 젖어도 관리가 쉬운 젤리슈즈 수요를 겨냥했다.

신세계백화점 강남점은 오는 9일까지 스마트 안경 ‘메타글래스’를 체험할 수 있는 팝업 매장을 운영한다. 메타가 안경 전문 브랜드와 협업해 만든 제품이다. 매장에서는 메타글래스를 포함한 안경 16종을 착용하고 인공지능 기능을 체험할 수 있다.

더현대 서울은 오는 8일까지 패브릭 브랜드 ‘빈컬렉션’ 팝업스토어를 연다. 목베개와 바지, 이불 등 패브릭 제품을 최초 판매가보다 최대 10% 할인한다. ‘바람개비 목베개’와 ‘인견 이불’, ‘텐셀 무릎이불’ 등이 대표 상품이다.

현대백화점 판교점에서는 같은 기간 다목적 가구 전문 브랜드 ‘이노베이션 리빙’ 팝업스토어가 열린다.

신세계사이먼은 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 오는 12일까지 시즌오프 행사를 진행한다. 패션과 스포츠, 아웃도어, 키즈, 잡화 제품을 기존 아울렛 가격에서 추가 할인한다. 여주 프리미엄 아울렛에서는 베르사체와 브룩스브라더스의 시즌오프 상품을 최대 50% 할인 판매한다.

대형마트는 초복을 앞두고 보양식과 제철 먹거리 할인에 집중했다.

이마트는 오는 5일까지 ‘고래잇 페스타’를 열고 수박과 복숭아, 한우, 삼겹살, 보양식 등을 최대 50% 할인한다. 4일에는 삼겹살을 100g당 약 1000원에 판매한다. 저당 아이스크림과 냉면 등 여름철 식품도 할인 대상에 포함했다.

롯데마트는 5일까지 하반기 첫 ‘통큰데이’를 진행한다. 손질 민물장어와 완도 전복, 한우 기획세트를 할인한다. 델리 코너에서는 ‘한 마리 통장어구이’를 약 5000원에 선보인다.

SSG닷컴도 5일까지 장보기 상품 특가 행사를 열고 한우 등심과 생오징어, 복숭아, 자두 등을 최대 50% 할인한다. 컵밥과 햄, 돈가스 등 가공식품도 할인 판매한다.

온라인몰은 휴가와 장마, 피부·두피 관리 등 여름철 생활 수요를 겨냥했다.

쿠팡은 오는 14일까지 ‘7월 쿠팡모터스 페어’를 진행한다. 세차용품과 차량용 인테리어 제품, 전자기기 등을 할인한다. 메이튼과 쿤달, 지오바니, 불스원 등 40여개 브랜드가 참여한다.

롯데온은 오는 12일까지 ‘뷰티 올패스’ 행사를 열고 메이크업과 헤어 관리 제품을 할인한다. 땀과 유분이 늘어나는 여름철에 맞춰 피부 표현 제품과 두피 열감·유분 관리 제품을 집중적으로 선보인다.

11번가는 오는 11일까지 7월 ‘월간 십일절’을 진행한다. 여행상품과 여름 계절가전 등을 최대 75% 할인한다. 여름방학을 앞두고 여행상품을 판매하는 라이브 방송도 편성했다.

대표 상품은 ‘소노벨 단양 오션플레이 포함 올인클루시브’와 베트남 ‘푸꾸옥 솔 바이 멜리아 리조트’ 숙박 상품 등이다.

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