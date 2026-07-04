윤경호 "스타병 걸렸다…다 나한테 얘기하는 것 같아"

배우 윤경호가 스타병이 생겼다고 했다.

윤경호는 3일 배우 조정석 유튜브 채널에 나와 최근 인기에 대해 얘기했다.

윤경호는 "나 약간 도끼병·스타병 같은 게 생긴 것 같다. 다 나한테 얘기하는 것 같다. 다 나한테 하는 인사 같다"고 했다.

윤경호는 조정석과 대화하는 중 멀리서 누군가 목소리가 들리자 "네?"라며 돌아봤다. 하지만 윤경호를 부른 게 아니었다.

이 모습을 본 조정석은 윤경호가 일본에서 겪은 얘기를 대신 풀어냈다.

조정석은 "경호가 '중증외상센터' 공개 직후에 의성이형(배우 김의성)과 일본 오키나와에 갔다"고 말했다.

윤경호는 "인기가 치솟고 있을 때였다"고 거들었다.

조정석은 "경호가 마스크도 쓰지 않고 거리를 활보했는데 아무도 자신을 알아보지 못하자 의성이형에게 '일본 분들은 중증외상셍터 안 보나 봐요'라고 했다"고 말했다.

윤경호는 "스타병 말기라는 얘기를 들었다"고 했다.

윤경호는 또 "한 이틀 정도 다니는데 사람들이 아무도 못 알아보니까 뭔가 착각 속에 빠져있던 내가 커튼이 벗겨지면서 '경호야 너는 그냥 사람이야'라고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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