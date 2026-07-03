배우 오윤아, 깜짝 결혼 발표…눈물의 고백 "아들 손자처럼 품어준 좋은 사람"

결혼 소식을 알리는 배우 오윤아. 오윤아 유튜브채널 갈무리.

배우 오윤아가 유튜브 채널을 통해 깜짝 결혼 소식을 전하며 눈물을 흘렸다. 오랜 시간 홀로 아들을 키워온 그이기에, 새로운 가정을 꾸리게 된 감동적인 서사가 팬들의 가슴을 울리고 있다.

3일 오윤아는 최근 새롭게 리뉴얼된 자신의 유튜브 채널 영상에서 “유튜브를 조금 쉬다가 나오게 된 이유가 있다”며 “제가 결혼을 하게 됐다”고 고백했다. 제작진조차 예상치 못한 깜짝 발표였다.

그는 소식을 전하던 중 감정이 북받친 듯 눈시울을 붉혔다. 오윤아는 “구독자분들이 진심으로 응원해 주시는 분들이 많았다. 항상 좋은 짝을 만나 예쁘게 사는 모습을 보고 싶다고 해주셨다”며 눈물의 이유를 밝혔다.

이어 그간의 남모를 고민도 털어놨다. 오윤아는 “아시다시피 제가 오랜 시간 아이를 혼자 키웠고, 아이가 저에게 가장 큰 우선순위였다”며 “아이에게 (새로운 가정이) 부담을 주지 싶지 않아 평생 이렇게 열심히 살아야겠다고 생각했었다”고 전했다.

결혼을 결심하게 된 결정적인 계기는 예비 남편과 시부모님의 따뜻한 배려 덕분이었다. 오윤아는 “정말 좋은 분을 만났다. 부모님(시부모님)도 너무 좋은 분들이라 저희 아이를 친손자처럼 잘 받아주셨다”며 “쉽지 않은 일인데 인연이 아니면 가능하지 않겠다는 생각이 들었다”고 감사함을 표했다.

예비 남편에 대해서는 “일반인이라 더 조심스럽다”면서도 “편안하게 아이를 받아들이고, 본인이 할 수 있는 선 안에서 자연스럽게 스며들어 줬다. 내 쪽을 많이 배려해 주는 사람”이라고 소개했다.

마지막으로 오윤아는 “결정한 지는 좀 됐지만 어떻게 이야기해야 할지 조심스러워 유튜브로 먼저 인사를 드리게 됐다”며 “제 삶에 그런 변화가 생겼고, 앞으로 더 열심히 즐겁게 살 예정이다. 지금처럼 많이 응원해달라”고 당부했다.

한편, 오윤아는 홀로 발달장애를 앓고 있는 아들 민우 군을 양육하며 방송을 통해 당당하고 애틋한 모성애를 보여줘 대중의 큰 사랑과 지지를 받아왔다.

새로운 출발을 알린 오윤아의 인생 2막에 네티즌들의 축하 행렬이 이어지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지