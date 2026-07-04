제주도, 민선 9기 조직개편… “핵심정책 실행조직으로”

제주도가 본청을 15실·국 70과 체제로 재편하며 ‘성과·책임 중심 실용도정’에 나선다. ‘도민과 함께 미래를 만나는 제주’라는 도정 슬로건 아래 인공지능(AI)과 미래산업, 기후경제, 민생경제, 기본사회, 도민소통 등 민선 9기 핵심정책을 실행할 기반을 갖추기 위해서다.

제주도는 이런 내용을 담은 ‘제주특별자치도 행정기구 설치 및 정원 조례 일부개정조례안」과 「제주특별자치도 사무위임 조례 일부개정조례안’을 6일까지 입법예고해 의견을 수렴한 뒤 7월 도의회 임시회에 제출할 예정이다.

위성곤 제주도지사가 2일 취임 후 첫 확대간부회의에서 ‘도지사 직속 민생경제 상황실' 설치를 제1호 행정명령으로 발동하고 있다. 제주도 제공

일하는 실용도정을 구현하고 도민이 체감하는 변화를 만들어가기 위해 핵심정책의 실행력을 높이는 방향으로 조직을 재편한다.

이번 개편으로 본청은 16실·국 68과에서 15실·국 70과로 바뀐다. 기능이 비슷하거나 연계성이 높은 조직은 통합하고, 핵심정책을 맡을 기능은 확대·신설한다.

공무원 정원은 인공지능 기반 행정혁신과 미래산업 육성, 기본사회 추진 등 새로운 행정수요를 반영해 실무인력을 중심으로 37명 늘린다.

특히 2011년 이후 처음으로 3급 이상 간부 정원을 감축한다. 일반직 3급 정원 1명과 한시정원 1명 등 관리 인력을 줄이는 대신, 늘어난 실무 인력은 핵심 정책과 현장 행정서비스 분야에 집중 배치한다.

정무부지사는 ‘기후경제정무부지사’로 이름을 바꿔 인공지능과 미래산업·기후에너지 정책은 물론 도민소통과 주요 정책 현안 조정까지 총괄한다. 정책 간 연계와 협업을 강화하는 역할이다. 이에 따라 민선 9기 첫 정무부지사에 기후에너지 전문가를 영입할 것으로 보인다.

◆기본사회·성과관리 전담 조직 신설

기본사회 정책을 종합적으로 기획·조정하고 성과책임 행정을 뒷받침할 전담 조직을 마련한다.

주거·의료·돌봄·교통·에너지 등 여러 분야에 걸친 기본사회 정책을 기획하고 조정하는 ‘기본사회추진단’을 도지사 직속으로 둔다.

기획조정실에는 ‘혁신관리기획관’을 신설해 업무혁신과 성과관리, 공약관리를 통합한다. 공공기관을 총괄 관리해 공공기관의 혁신과 효율화를 꾀하면서 도정 성과와의 연계성을 높인다.

민생경제를 되살리고 기업의 성장을 전 주기에 걸쳐 뒷받침하도록 경제 조직을 재편한다.

경제활력국은 민생경제 회복과 기업 성장을 지원하는 경제정책 중심 조직으로 바뀐다. 경제정책과가 민생경제정책을 총괄하며 사회연대경제와 로컬경제 기능을 넓히고, 기업투자과는 ‘기업정책과’로 이름을 바꿔 창업부터 기업성장·투자유치·기업지원까지 기업 성장의 전 주기를 지원한다.

소상공인과와 통상물류과는 ‘소상공인물류과’로 합쳐 소상공인 지원과 물류 정책을 연계하고, 고용센터는 사업소 체계로 전환해 구직자와 기업에 더 빠른 고용서비스를 제공한다.

◆소통 강화·사회적 갈등관리 체계 구축

도민과 함께 정책을 만들고 현안을 풀어가는 소통·갈등관리 체계를 갖춘다.

‘소통담당관’을 신설해 도민소통과 갈등관리를 맡기고, ‘제주브랜드담당관’을 새로 둬 제주 브랜드 전략과 마케팅을 추진한다.

‘제2공항상생지원단’을 신설해 주민소통과 주민지원을 전담하고 지역사회와의 상생협력을 강화한다.

AI 기반 행정혁신과 미래산업 육성으로 제주의 미래 경쟁력을 키운다.

AI 기반 행정혁신 기능을 강화하고 행정서비스의 디지털 전환을 본격화한다. ‘AI행정혁신추진단’을 신설해 데이터 기반 정책결정을 확대하고 AI 행정서비스와 데이터 활용, 인재양성 정책을 함께 추진한다.

제주를 ‘AI 미래기회자치도’로 키워 기업과 인재가 모이고 새로운 산업과 일자리가 자라는 미래 성장기반을 만든다는 구상이다.

미래산업 분야에서는 혁신산업국을 ‘미래산업국’으로 바꿔 AI와 첨단산업, 미래기술 등 전략산업에 역량을 모으고 육성 전담 기능을 강화한다.

기후위기 대응과 에너지 전환을 미래 성장전략으로 키우는 추진체계를 세운다.

기후위기 대응과 탄소중립 정책을 체계적으로 추진하기 위해 ‘기후에너지국’을 신설하고, 탄소중립정책과를 이 국으로 옮겨 기후에너지 정책 기능을 강화한다.

‘분산에너지과’를 새로 둬 분산에너지 정책과 재생에너지 보급·확산 등 에너지 전환 정책을 전담한다.

위성곤 지사는 “이번 개편은 민선 9기 핵심정책을 책임지고 실행할 조직을 만드는 데 초점을 맞췄다”며 “AI와 미래산업, 기후경제부터 기본사회까지 도정의 우선순위를 조직 구조에 그대로 담아 출범 즉시 성과로 이어가겠다”고 말했다.

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